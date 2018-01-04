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Экономика

"Газпром" обнародовал данные об экспорте в 12 стран дальнего зарубежья в 2017 году

Корпорация, в частности, опубликовала сведения о рекордных поставка в Германию, Францию и Турцию

"Газпром" обнародовал данные об экспорте в 12 стран дальнего зарубежья в 2017 году
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - "Газпром" на этой неделе опубликовал данные о поставках газа дюжине стран дальнего зарубежья - полная статистика по странам может быть раскрыта в квартальном отчете, который выходит в середине февраля.

Динамику поставок журналистам прокомментировал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер: "В 2017 году импорт российского газа, в частности, увеличили страны Северно-Западной и Центральной Европы - целевого региона для проекта "Северный поток - 2", который "Газпром" реализует при поддержке ведущих энергетических компаний Европы. Так, максимальный исторический объем - 53,4 млрд куб. м газа - "Газпром" поставил на крупнейший экспортный рынок компании - в Германию. Рост - на 3,6 млрд куб. м (на 7,1%) по сравнению с 2016 годом, когда было зафиксировано предыдущее пиковое значение (49,8 млрд куб. м)".

"На новый исторический уровень вышли поставки российского газа в Австрию - они составили 8,5 млрд куб. м (на 25% больше, чем в рекордном для республики 2005 году, и на 40% - чем в 2016 году) и в Нидерланды - 4,6 млрд куб. м (на 4,5% к рекордному 2007 году и на 9,7% соответственно). Вырос спрос на российский газ во Франции - поставки достигли 12,3 млрд куб. м (увеличение на 6,8%), в Чехии - 5,8 млрд куб. м (на 28%), в Словакии - 4,6 млрд куб. м (на 24,5%). Кроме того, рекордный объем российского газа был поставлен в Данию - 1,75 млрд куб. м (на 1,9% больше, чем в 2016 году, когда был установлен предыдущий максимальный показатель)", - добавил он.

Миллер также отметил, что в 2017 году тенденцию роста спроса на российский газ продолжили демонстрировать целевые рынки проекта "Турецкий поток": "Установлен новый исторический рекорд поставок в Турцию - второму по величине импортеру российского газа. По оперативным данным, "Газпром" экспортировал в республику 29 млрд куб. м газа - на 1,7 млрд куб. м (на 6,2%) больше чем в 2014 году, когда было зафиксирован предыдущий максимум (27,3 млрд куб. м). Рост поставок по сравнению с 2016 годом составил 4,3 млрд куб. м (17,3%). Увеличился экспорт российского газа в Венгрию - до 6,9 млрд куб. м (рост на 21,3%), в Болгарию - до 3,3 млрд куб. м (на 4,7%), в Грецию - до 2,9 млрд куб. м (на 9,3%), в Сербию - до 2,1 млрд куб. м (на 21,2%)".

Глава "Газпрома" информировал, что на сегодняшний день на стройке морского газопровода "Турецкий поток" суммарно по двум ниткам уложено более 700 км (около 38%) морского участка газопровода.

Данные о поставках газа в отдельные страны дальнего зарубежья в 2017 и 2016 году в млрд куб. м.

2017 год 2016 год
Германия 53,4 49,831
Турция 29 24,755
Франция 12,3 11,471
Австрия 8,5 6,079
Венгрия 6,9 5,537
Чехия 5,8 4,536
Нидерланды 4,6 4,218
Словакия 4,6 3,69
Болгария 3,3 3,179
Греция 2,9 2,676
Сербия 2,1 1,75
Дания 1,75 1,748

Теги: Газпром, Алексей Миллер, Европа
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