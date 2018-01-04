"Газпром" обнародовал данные об экспорте в 12 стран дальнего зарубежья в 2017 году

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - "Газпром" на этой неделе опубликовал данные о поставках газа дюжине стран дальнего зарубежья - полная статистика по странам может быть раскрыта в квартальном отчете, который выходит в середине февраля.

Динамику поставок журналистам прокомментировал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер: "В 2017 году импорт российского газа, в частности, увеличили страны Северно-Западной и Центральной Европы - целевого региона для проекта "Северный поток - 2", который "Газпром" реализует при поддержке ведущих энергетических компаний Европы. Так, максимальный исторический объем - 53,4 млрд куб. м газа - "Газпром" поставил на крупнейший экспортный рынок компании - в Германию. Рост - на 3,6 млрд куб. м (на 7,1%) по сравнению с 2016 годом, когда было зафиксировано предыдущее пиковое значение (49,8 млрд куб. м)".

"На новый исторический уровень вышли поставки российского газа в Австрию - они составили 8,5 млрд куб. м (на 25% больше, чем в рекордном для республики 2005 году, и на 40% - чем в 2016 году) и в Нидерланды - 4,6 млрд куб. м (на 4,5% к рекордному 2007 году и на 9,7% соответственно). Вырос спрос на российский газ во Франции - поставки достигли 12,3 млрд куб. м (увеличение на 6,8%), в Чехии - 5,8 млрд куб. м (на 28%), в Словакии - 4,6 млрд куб. м (на 24,5%). Кроме того, рекордный объем российского газа был поставлен в Данию - 1,75 млрд куб. м (на 1,9% больше, чем в 2016 году, когда был установлен предыдущий максимальный показатель)", - добавил он.

Миллер также отметил, что в 2017 году тенденцию роста спроса на российский газ продолжили демонстрировать целевые рынки проекта "Турецкий поток": "Установлен новый исторический рекорд поставок в Турцию - второму по величине импортеру российского газа. По оперативным данным, "Газпром" экспортировал в республику 29 млрд куб. м газа - на 1,7 млрд куб. м (на 6,2%) больше чем в 2014 году, когда было зафиксирован предыдущий максимум (27,3 млрд куб. м). Рост поставок по сравнению с 2016 годом составил 4,3 млрд куб. м (17,3%). Увеличился экспорт российского газа в Венгрию - до 6,9 млрд куб. м (рост на 21,3%), в Болгарию - до 3,3 млрд куб. м (на 4,7%), в Грецию - до 2,9 млрд куб. м (на 9,3%), в Сербию - до 2,1 млрд куб. м (на 21,2%)".

Глава "Газпрома" информировал, что на сегодняшний день на стройке морского газопровода "Турецкий поток" суммарно по двум ниткам уложено более 700 км (около 38%) морского участка газопровода.

Данные о поставках газа в отдельные страны дальнего зарубежья в 2017 и 2016 году в млрд куб. м.