Доллар опустился на торгах Московской биржи ниже 57 рублей

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Доллар США опустился в ходе торгов на Московской бирже ниже 57 рублей впервые с 16 октября на фоне высокой нефти, а также из-за снижения американской валюты к основным мировым валютам на рынке Forex.

Курс доллара США составил 56,97 руб./$1 в 18:51 МСК, что на 25 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,85 руб./EUR1, прибавив 1 копейку к закрытию среды.

Позитивная динамика евро против рубля объясняется ростом единой европейской валюты к доллару США на мировом рынке Forex благодаря лучшим, чем ожидалось, статданным об экономической активности в еврозоне. Курс евро к доллару США поднялся к 18:51 МСК до $1,208 по сравнению с $1,2015 на закрытие предыдущей сессии. Как стало известно в четверг, сводный индекс деловой активности в еврозоне в декабре вырос до максимального уровня почти за семь лет. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в прошлом месяце увеличился до 58,1 пункта с 57,5 пункта месяцем ранее, предварительные данные указывали на рост до 58 пунктов. Индекс в сфере услуг увеличился с 56,2 до 56,6 пункта, ранее сообщалось о росте до 56,5 пункта.

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС), прошедшего 12-13 декабря 2017 года.

В свою очередь цены на нефть слабо изменяются в четверг, оставаясь у самых высоких уровней за три года благодаря сигналам очередного сокращения запасов топлива в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:51 мск выросла на 0,01% - до $67,85 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 0,29% - до $61,81 за баррель. Обе марки находятся на рекордных отметках с декабря 2014 года, а начало года стало для нефтяного рынка лучшим с 2012 года.