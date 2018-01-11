Xerox и Fujifilm рассмотрят различные варианты сделки по оптимизации бизнеса

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Xerox ведет переговоры с японской Fujifilm Holdings, обсуждая различные варианты сделки, которая может как включать, так и не включать в себя смену контроля над Xerox, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Полное поглощение Xerox не обсуждается, заявил один из источников.

Сделка дала бы как Xerox, так и Fujifilm, шанс сократить расходы и сделать операции более эффективными, отмечают источники.

Акции Xerox, стоимость которых в конце 90-х гг. превышала $150, в настоящее время торгуются чуть выше $30 на фоне продолжающегося снижения показателей выручки и прибыли американского производителя офисной техники.

Капитализация Xerox составляет около $7,7 млрд, при этом ее чистый долг превышает $4 млрд.

Компания была основана в американском Рочестере под именем Haloid Company в 1906 году и занималась производством фотобумаги. В 1949 году она представила первую копировальную машину XeroX, а в 1961 году была переименована в Xerox и получила листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Xerox и Fujifilm являются давними партнерами. СП двух компаний - Fuji Xerox, созданное 55 лет назад, занимается продажей копировальных аппаратов и принтеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Fuji Xerox на 75% принадлежит Fujifilm, его ежегодные продажи составляют порядка $10 млрд.

Xerox была лидером на рынке копировальных аппаратов в течение нескольких десятилетий, однако со временем у нее появилось множество конкурентов, а серьезные технологические прорывы в корне изменили рынок и потребовали от компании реструктуризации.

В прошлом году Xerox выделила в отдельную компанию - Conduent Inc. - операции в сфере аутсорсинга бизнес-процессов. Ей пришлось сократить расходы, чтобы повысить рентабельность оставшегося бизнеса.

Xerox владеет 11,5 тыс. различных патентов и ведет работу в различных направлениях, в том числе, автоматизации процессов, искусственного интеллекта и интернета вещей.

В октябре 2017 года компания улучшила прогноз прибыли, а также заявила, что опережает свой план, предусматривающий переориентацию бизнеса на быстро растущие сферы.

Fujifilm, начинавший бизнес в качестве производителя фотокамер, в настоящее время получает основную часть выручки в сфере оборудования для обработки документов, а также диагностических медицинских систем. Рыночная капитализация компании составляет порядка $22 млрд.