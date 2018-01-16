Нефть Brent подешевела до $70 за баррель

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть марки WTI поднимаются в ходе торгов во вторник, Brent умеренно дешевеет после роста накануне, при этом обе марки близки к максимальным отметкам с декабря 2014 года.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени опустился на 26 центов (0,37%) - до $70 за баррель.

Цена нефти WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысилась на 22 центов (0,34%) - до $64,52 за баррель.

По итогам сессии 15 января котировка фьючерса на Brent увеличилась на $0,39 (0,56%), до $70,26 за баррель. Торги WTI в понедельник не проводились, поскольку в США отмечался День Мартина Лютера Кинга.

Хедж-фонды за семь дней по 12 января увеличили чистые длинные позиции (разницу между ставками на рост и снижение цен) по нефти WTI до максимального уровня за всю историю подсчета показателя, то есть с 2006 года, свидетельствуют данные Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.

Ралли нефтяных котировок вызвано усилиями ОПЕК+ по сокращению добычи. Между тем, аналитики крупнейших банков, включая Citigroup, Societe Generale и JPMorgan Chase, ожидают, что ускоренная ребалансировка рынка может привести к тому, что страны картеля и их партнеры откажутся от ограничений добычи уже в середине этого года, а не в декабре, как предполагает договоренность между ними.