Силуанов выступил против изменения НДФЛ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава Минфина РФ Антон Силуанов выступает против повышения подоходного налога или какого-то его изменения.

"Я против", - сказал министр журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, комментируя вопрос, какова его позиция в отношении появившейся идеи повысить ставку НДФЛ до 15%.

Комментируя уточняющий вопрос, как он относится в принципе к возможному изменению НДФЛ, Силуанов также заявил, что он против изменения этого налога, так как налог продемонстрировал свою устойчивость и стабильность.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решений по повышению НДФЛ пока не принималось.

"Вы знаете, что существует целый ряд предложений от разных экспертов, от разных групп экспертов, от разных исследовательских центров. Все они докладывались и правительству, и президенту, но каких-либо решений сейчас не принималось", - отметил Песков.

Министр финансов в кулуарах Гайдаровского форума также заявил, что фонд национального благосостояния (ФНБ) при сохранении нынешней внешней конъюнктуры может быть пополнен в 2018 году примерно на 3% ВВП.

"В этом году при сохранении нынешней конъюнктуры сможем дополнительно увеличить наши резервы, пополнить наши резервы - порядка 3% ВВП, если, конечно, сохранятся такие цены на нефть (мы не знаем, как будут дальше развиваться события) и сохранятся курсовые соотношения, которые есть", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).