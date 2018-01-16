Голодец анонсировала налоговые льготы для малоимущих

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ в ближайшее время определится по налоговым льготам для граждан с низким уровнем дохода, сообщила вице-премьер Ольга Голодец журналистам на полях Гайдаровского форума в РАНХиГС во вторник.

"Мы постоянно это обсуждаем и понимаем, что на сегодняшний день, к сожалению, в нашей стране сложилась ситуация, когда налоги являются регрессивными... Сегодня речь идет о той части населения, которая нуждается в поддержке со стороны государства, и мы обсуждаем разные варианты этой помощи. В ближайшее время определимся", - сказала Голодец.

По ее словам, сейчас де-факто люди с более высокими доходами имеют возможности предъявить свои расходы по налогам и получить компенсацию, в том числе за добровольное медицинское страхование и ряд других налогов. "Получается, что люди, у которых доходы выше, в итоге получают меньшую нагрузку по налогам", - отметила Голодец.