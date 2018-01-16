Медведев не исключил исчезновения криптовалют при сохранении технологии блокчейн

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Дмитрий Медведев считает, что криптовалюты могут в будущем исчезнуть, как интернет-компании 1990-х годов, в то же время на рынке останется технология блокчейн.

"Мы видим, что существуют разные подходы к криптовалютам, например - от запретительных до абсолютно либеральных. И всех сегодня волнует вопрос о том, где предел вот этой "криптовалютной гонке"? Вообще, может быть, это тупиковая ветвь киберреволюции?" - сказал Медведев на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

По словам премьера, нельзя исключать повторения сценария начала 1990-х годов, "когда появились множество компаний на базе развивающегося интернета".

"А в начале 2000-х эти компании в значительной степени исчезли. Но сама технология - я имею в виду интернет как раз - не только сохранилась, но и играет в нашей жизни сейчас ключевую роль Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой эти криптовалюты развиваются, я имею в виду блокчейн - она станет частью повседневной реальности, такой сценарий тоже не исключен", - отметил премьер.

Медведкв также отметил, что эксперты говорят о постоянно расширяющейся экспансии искусственного интеллекта и даже о его "бунте".

"Чисто технологически полной приватности не существует уже сейчас. Для экономики это даже неплохо, можно, например, добиться практически идеального таргетирования рекламы, предсказывать и формировать спрос на новые продукты и услуги, делать более удобной и дешевой электронную торговлю. Но вопрос в том, насколько надежно будет защищена вся эта информация от возможных злоупотреблений? Чьи интересы тут важнее - общества, государства, компаний или конкретного человека?" - сказал глава правительства.

"Надеюсь, что фундаментальные ценности останутся неизменными именно потому, что сохраняются, несмотря на колоссальные изменения последнего времени. Тем не менее, это серьезный интеллектуальный и, если хотите, мировоззренческий вызов", - считает глава правительства РФ.