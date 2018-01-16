Microsoft стала третьей компанией США с капитализацией выше $700 млрд

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Microsoft Corp в ходе торгов во вторник ненадолго пересекла отметку капитализации в $700 млрд, став третьей компанией в США, которой удалось преодолеть этот порог.

В начале сессии акции подорожали на 1,3%, до исторического внутридневного максимума - $90,79. С учетом свежих данных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США о числе акций в обращении (7,715 млрд на 20 октября) это соответствует капитализации в размере $700,41 млрд.

К 18:45 по московскому времени подъем замедлился до 0,5%.

В настоящее время лишь две публичные компании в мире стоят дороже: Apple - около $912 млрд и Alphabet (материнская компания Google) - около $793 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Предыдущий пик для Microsoft приходился на разгар эпохи доткомов - $613 млрд в 1999 году. В текущих ценах Microsoft стоила бы $912 млрд.

Капитализация PetroChina поднималась выше $1 трлн в 2007 году ($1,4 трлн с поправкой на инфляцию), но с тех пор снизилась до примерно $235 млрд.

Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco после ожидаемого IPO может быть оценена в $2 трлн.

С некоторой натяжкой самой дорогой в истории считается Голландская Ост-Индская компания, отмечает Visual Capitalist. В 1637 году, в эпоху тюльпанного бума в Нидерландах ее стоимость оценивалась в 78 млн гульденов, или $7,9 трлн в пересчете на современные деньги.