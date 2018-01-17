Санируемый банк "Открытие" консолидировал почти 15% голосов ВТБ за счет двух УК

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Банк "Открытие", санируемый при участии ЦБ РФ, консолидировал 14,78% голосов в уставном капитале государственного банка ВТБ за счет двух управляющих компаний, свидетельствуют материалы "Открытия".

В прямом распоряжении "Открытия" находилось 9,08% голосов в уставном капитале ВТБ. 15 января банк получил в косвенное распоряжение ещу 5,7% голосов через две управляющие компании - ООО "Менеджмент-консалтинг" и ООО "Управляющая компания "Навигатор". Эти компании управляют пенсионными средствами НПФов, вошедших в рамках санации в группу банка "Открытие" - НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", НПФ Электроэнергетики, НПФ РГС.

"Группа "Открытие" не рассматривает долю в ВТБ как стратегическую инвестицию. Акции ВТБ были получены банком в результате сделок, заключенных прежним менеджментом и собственниками банка. При этом основная часть бумаг была получена банком от клиентов в рамках сделок репо. Раскрытое 17 января увеличение доли произошло в результате приобретения банком УК "Менеджмент консалтинг" и УК "Навигатор", в инвестиционных портфелях которых пакеты акций ВТБ находятся на протяжении долгого периода. В настоящее время у нас нет планов по увеличению доли в ВТБ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка "Открытие".

ЦБ объявил о санации банка "Открытие" в августе 2017 года, в периметр финансового оздоровления группы вошли банк "Траст", "Росгосстрах", Росгосстрах банк, НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", НПФ Электроэнергетики, НПФ РГС, "Открытие брокер", а также "Точка" и Рокетбанк. "Открытие" стал самым дорогим санационным проектом ЦБ, на который было выделено 456,2 млрд рублей. До этого антирекорд принадлежал Банку Москвы с суммой помощи 395 млрд рублей (кредит на 295 млрд рублей выдал ЦБ, еще 100 млрд рублей предоставил ВТБ).