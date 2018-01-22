Более 80% мирового богатства оказалось сосредоточено в руках 1% населения

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Около 82% всех богатств, которые появились в мире в 2017 году, находятся в руках 1% населения планеты, следует из исследования благотворительной организации Oxfam.

В то же время финансовое положение 3,7 млрд беднейших людей мира за прошедший год никак не улучшилось.

Сопоставив данные швейцарского банка Credit Suisse, Oxfam пришел к выводу, что богатство все больше сосредотачивается руках узкого круга людей. Сегодня состояние 42 богатейших людей мира равно общему состоянию беднейшей половины человечества (3,7 млрд человек). В 2009 году таких было 380 человек.

В период с 2006 по 2015 год состояние миллиардеров выросло примерно на 13%, то есть оно росло в 6 раз быстрее, чем средние зарплаты рабочих.

Сегодня топ-менеджеру одной из пяти крупнейших мировых сетей магазинов одежды нужно всего четыре дня, чтобы заработать столько, сколько работник швейной фабрики в Бангладеш заработает за всю жизнь.

Oxfam отдельно останавливается на том, что значительной остается разница в оплате труда мужчин и женщин, выполняющих одну и ту же работу. При нынешних темпах реформ в этой сфере, чтобы ликвидировать эту разницу, понадобится 217 лет.

Как подчеркнули в Oxfam, заявление которого цитирует The Independent, новые данные демонстрируют, что чрезмерное влияние корпораций на принятие политических решений, пренебрежение правами рабочих вплоть до их полного размывания, бесконечное стремление сократить издержки ради увеличения прибыли в интересах инвесторов приводит к все большему увеличению разрыва в доходах между самыми богатыми и самыми бедными людьми.

По данным на пятницу 19 января в рейтинге Bloomberg состояние главы Amazon Джеффа Бензоса оценивалось в $109 млрд, за ним следовали Билл Гейтс (Microsoft) и финансист Уоррен Баффет с $94 млрд и $91.7 млрд соответственно.