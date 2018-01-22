РФ впервые вышла на второе место в мире по экспорту зерна

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россия в 2017/2018 сельхозгоду впервые выходит на второе место в мире по экспорту зерна. Об этом сообщает аналитический центр "СовЭкон" по результатам анализа январского прогноза Международного совета по зерну (МСЗ).

Совет повысил оценку экспорта российского зерна (без зернобобовых и продуктов переработки зерна) на 1,7 млн тонн, до 43,9 млн тонн. Это позволит России выйти на второе место в мире по экспорту зерна, оттеснив на третье место Украину, прогноз для которой снижен на 1,5 млн тонн, до 41 млн тонн, отмечают эксперты

Лидером в мировой торговле зерном по-прежнему остаются США, которые в этом сельхозгоду экспортируют 80,3 млн тонн зерна, в том числе 47,7 млн тонн кукурузы.

В то же время Россия уверенно доминирует на мировом рынке пшеницы, подчеркивает "СовЭкон".

Как сообщалось, в январе Минсельхоз США повысил прогноз экспорта российской пшеницы в 2017/2018 сельхозгоду на 1,5 млн тонн, до 35 млн тонн. Это сделано на фоне снижения на 1,5 млн тонн прогнозов экспорта как для ЕС (до 27 млн тонн), так и для Австралии (до 17,5 млн тонн). Прогноз экспорта пшеницы из США не изменился - 26 млн тонн.

Как подчеркивают эксперты, отрыв России от основных конкурентов на мировом рынке пшеницы возрос. Причем ослабляются позиции наиболее важных для России конкурентов: ЕС - на рынках северной и западной Африки, Австралии - на рынках стран Юго-Восточной Азии и Южной Азии, которые в этом сезоне наращивают закупки российской пшеницы.