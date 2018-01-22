Что произошло за день: понедельник, 22 января

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Иракский Курдистан предложил направить вооруженные отряды на помощь сирийским курдам в Африне в борьбе против Турции. Также о поддержке заявили "Сирийские демократические силы", которым покровительствуют США. Анкара настаивает, что операция не будет ограничена исключительно территорией вокруг города Африн, но подтверждает, что имеет договоренности с Москвой относительно военных действий против курдского ополчения.

- Ксения Собчак собрала 100 тысяч подписей, необходимые для регистрации на выборах президента РФ, однако сбор будет продолжен.

- В Думу внесен законопроект, приравнивающий совместное проживание мужчины и женщины в течение пяти лет к браку. В профильном комитете инициативу не поддержали.

- "Спорт-Экспресс" узнал, что 6-кратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана вычеркнули из списка кандидатов на поездку в Пхенчхан комиссией по допуску МОК.

- Россия в 2017/2018 сельхозгоду впервые вышла на второе место в мире по экспорту зерна.

- Мещанский суд Москвы по иску Минюста РФ ликвидировал фонд "Пятое время года", который занимается обеспечением работы штаба Алексея Навального.

- В Голливуде вручили награды Гильдии киноактеров США и объявили номинантов на призы за сомнительные достижения в киноискусстве.

- Сбой произошел в работе московского метрополитена. На восстановление движения поездов на синей линии ушло более часа. Движения между станциями "Щелковская" и "Партизанская" было прекращено из-за проблем с кабелем связи.