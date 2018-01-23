Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник сохранил позитивную динамику blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,4%, причем первый обновил исторический максимум, превысив 2310 пунктов.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2313,61 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1290,79 пункта (+0,4%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,6%. Доллар стоит 56,48 руб. (-0,02 рубля).

В лидерах роста выступают акции АФК "Система" (+2,4%), "РусАла" (+2,2%), "Россетей" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%), "префы" "Татнефти" (+1,5%, до 421,1 рубля - новый максимум), Сбербанка (+0,8%), "Башнефти" (+0,7%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-2,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,3%), "Распадской" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Биржи США накануне ощутимо выросли после того, как власти США согласовали продление финансирования работы правительства страны до 8 февраля. Президент США Дональд Трамп подписал принятый ранее обеими палатами Конгресса закон, продлевающий финансирование работы федерального правительства США до 8 февраля. Таким образом, трехдневная приостановка работы федерального правительства завершилась.

Вместе с тем отмечается, что республиканцы и демократы пока так и не договорились по бюджетным вопросам, в частности, о финансировании программ в сфере иммиграции, военным и социальным расходам, и 8 февраля правительство может вновь оказаться без денег.

Международный валютный фонд в понедельник увеличил прогноз роста мирового ВВП на 2018 год до 3,9% с 3,7%, ожидавшихся в октябре. По итогам 2017 года рост мирового ВВП, по оценке фонда, составил 3,7%. Прогноз роста экономики США на 2018 год повышен на 0,4 процентного пункта, до 2,7%, на 2019 год - на 0,6 п.п., до 2,5%.

В Азии во вторник также преобладает рост индексов на новости о возобновлении нормальной работы правительства США, растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Банк Японии по итогам январского заседания сохранил без изменений все параметры своих стимулирующих программ, но при этом чуть более оптимистично, чем три месяца назад, высказался в отношении инфляционных ожиданий. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии была оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1%, говорится в заявлении банка. Оба решения совпали с прогнозами экспертов. При этом банк отметил, что инфляционные ожидания в стране стабильны, тогда как три месяца назад говорилось об их снижении.

Нефть во вторник также дорожает, поддержку ценам оказывают ожидания сокращения запасов в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $69,46 за баррель (+0,6% и +0,6% в понедельник), мартовская цена WTI - $64,01 за баррель (+0,7% и +0,4% накануне).

Участники рынка ждут еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах топлива в стране, который выйдет в среду в 18:30 МСК. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, нефтяные резервы сократились по итогам минувшей недели на 2,25 млн баррелей.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК Grand Capital Сергей Козловский, российские акции продолжают рост на волне спроса на активы стран с развивающейся экономикой (ЕМ), в том числе России. Рубль продолжает уверенно держаться за счет высоких цен на сырую нефть и спроса на рублевые активы. Во вторник из статистики интерес представляют данные по объему промпроизводства в РФ, индексы экономических настроений от ZEW для Германии и еврозоны.

По словам ведущего аналитика ИФ "Олма" Антона Старцева, с позиций технического анализа, восходящий тренд по индексу РТС остается в силе, однако некоторые индикаторы по-прежнему указывают на локальную "перекупленность". Тем временем в США в понедельник было восстановлено финансирование деятельности правительства (до 8 февраля), что можно отнести к благоприятным факторам для рынков акций в целом. На валютном рынке поддержку курсу рубля оказывает приток экспортной валютной выручки, а также спрос на российские ценные бумаги в рамках операций carry trade, поэтому доллар тестирует уровень 56,5 руб.