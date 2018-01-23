Российские банки за год увеличили выдачу новых потребкредитов на 21%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российские банки в 2017 году выдали 15,25 млн новых потребительских кредитов, что на 20,9% больше, чем в 2016 году (12,62 млн), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные 4,1 тысячи кредиторов.

Больше всего потребительских кредитов в 2017 году было выдано в Краснодарском крае (588,4 тыс. штук), Москве (572,6 тыс.), Республике Башкортостан (544,9 тыс.), Московской области (518,4 тыс.), Республике Татарстан (494,5 тыс.), Санкт-Петербурге (481,6 тыс.) и Свердловской области (463,5 тыс.).

По данным НБКИ, самые высокие темпы роста выдачи потребкредитов в 2017 году отмечались в Пермском крае (+52,3%), Удмуртской Республике (+37,4%), Архангельской (+30,5%), Самарской (+30,2%), Саратовской (+29,4%), Кировской (+29,1%) и Пензенской (+27,4%) областях, а также в Ставропольском крае (+26,4%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребительских кредитов за год увеличилось на 23,1% и 1,9% соответственно.

"Банки наращивают темпы выдачи потребительских кредитов на фоне стабилизации ситуации в экономике. При этом активность в 2017 году проявляли не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва охотнее обращались в банки за кредитами. Среди прочих причин необходимо отметить снижение в последнее время уровня процентных ставок по розничным кредитам, а также эффективное управление банками кредитным риском, которое сводит к минимуму их потери от кредитования", - приводятся слова генерального директора НБКИ Александра Викулина в сообщении.

НБКИ создано в марте 2005 года. Бюро анализирует данные 84 млн заемщиков, полученные от 4,1 тыс. российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы).