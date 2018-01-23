Главные новости
В РоссииРоскосмос анонсировал создание российской орбитальной станции после 2019 годаЭкономика"Ъ" сообщил о риске потери клиентами Промсвязьбанка вложений на 10 млрд рублейМоскваВ программу благоустройства Москвы на 2018 год включены семь территорий
Экономика

Российские банки за год увеличили выдачу новых потребкредитов на 21%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российские банки в 2017 году выдали 15,25 млн новых потребительских кредитов, что на 20,9% больше, чем в 2016 году (12,62 млн), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные 4,1 тысячи кредиторов.

Больше всего потребительских кредитов в 2017 году было выдано в Краснодарском крае (588,4 тыс. штук), Москве (572,6 тыс.), Республике Башкортостан (544,9 тыс.), Московской области (518,4 тыс.), Республике Татарстан (494,5 тыс.), Санкт-Петербурге (481,6 тыс.) и Свердловской области (463,5 тыс.).

По данным НБКИ, самые высокие темпы роста выдачи потребкредитов в 2017 году отмечались в Пермском крае (+52,3%), Удмуртской Республике (+37,4%), Архангельской (+30,5%), Самарской (+30,2%), Саратовской (+29,4%), Кировской (+29,1%) и Пензенской (+27,4%) областях, а также в Ставропольском крае (+26,4%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребительских кредитов за год увеличилось на 23,1% и 1,9% соответственно.

"Банки наращивают темпы выдачи потребительских кредитов на фоне стабилизации ситуации в экономике. При этом активность в 2017 году проявляли не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва охотнее обращались в банки за кредитами. Среди прочих причин необходимо отметить снижение в последнее время уровня процентных ставок по розничным кредитам, а также эффективное управление банками кредитным риском, которое сводит к минимуму их потери от кредитования", - приводятся слова генерального директора НБКИ Александра Викулина в сообщении.

НБКИ создано в марте 2005 года. Бюро анализирует данные 84 млн заемщиков, полученные от 4,1 тыс. российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы).

Теги: Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Росалкоголь сообщил о росте реализации водки в стране на 2,4%Росалкоголь сообщил о росте реализации водки в стране на 2,4%
Таким образом,служба опровергла озвученные накануне данные о снижении розничных продаж практически всей алкогольной продукцииПодробнее
"Ъ" сообщил о риске потери клиентами Промсвязьбанка вложений на 10 млрд рублей"Ъ" сообщил о риске потери клиентами Промсвязьбанка вложений на 10 млрд рублей
По данным издания, кредитные ноты предлагались как альтернатива депозитам "под гарантию" собственников банкаПодробнее
Промсвязьбанк подал иск к компании Ананьевых и продавшим его акции накануне санации НПФамПромсвязьбанк подал иск к компании Ананьевых и продавшим его акции накануне санации НПФам
Ранее ЦБ РФ заявлял, что эти сделки надо проверить на предмет использования инсайдерской информацииПодробнее
РФ впервые вышла на второе место в мире по экспорту зернаРФ впервые вышла на второе место в мире по экспорту зерна
Лидером в мировой торговле зерном по-прежнему остаются СШАПодробнее
Более 80% мирового богатства оказалось сосредоточено в руках 1% населенияБолее 80% мирового богатства оказалось сосредоточено в руках 1% населения
Топ-менеджер одного из крупнейших ритейлеров одежды за четыре дня получает столько, сколько работник швейной фабрики в Бангладеш заработает за всю жизньПодробнее
В ОПЕК+ не исключили пересмотр соглашения по сокращению нефтедобычиВ ОПЕК+ не исключили пересмотр соглашения по сокращению нефтедобычи
Александр Новак подчеркнул, что цена не единственный фактор, влияющий на возможность обсуждения выхода из сделки по сокращению нефтедобычиПодробнее
Только 8% европейских поставщиков смогут вернуться на рынок РФ в случае снятия эмбаргоТолько 8% европейских поставщиков смогут вернуться на рынок РФ в случае снятия эмбарго
Россельхознадзор констатировал тупик во взаимоотношениях с ЕСПодробнее
Думские коммунисты инициировали выход РФ из ВТОДумские коммунисты инициировали выход РФ из ВТО
Авторы законопроекта считают, что Россия вступила в ВТО вопреки логике и последствия вступления не были просчитаныПодробнее
Внешний долг РФ в 2017 году вырос до $529,1 млрдВнешний долг РФ в 2017 году вырос до $529,1 млрд
Задолженность увеличилась на $14,952 млрдПодробнее
Опорный банк для гособоронзаказа создадут на базе ПромсвязьбанкаОпорный банк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка
Его руководителем станет глава "Российского экспортного центра" Петр ФрадковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 22 января8 фото
22 января
Фотохроника 22 января
Празднование Крещения11 фото
19 января
Празднование Крещения
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоскосмос анонсировал создание российской орбитальной станции после 2019 годаЭкономика"Ъ" сообщил о риске потери клиентами Промсвязьбанка вложений на 10 млрд рублейМоскваВ программу благоустройства Москвы на 2018 год включены семь территорийВ РоссииФСБ потребовала от ряда предприятий остановить производство на время ЧМ-2018ЭкономикаРосалкоголь сообщил о росте реализации водки на 2,4%СпортФигуристов Столбову и Букина не допустили к Играм-2018

Глава федерации назвал политическим заказом недопуск к ОИ двух фигуристов из РФ

На Сахалине сообщили о снятой угрозе цунами для Тихоокеанского региона

Как мир реагировал на слова Трампа

Как мир реагировал на слова Трампа7 фото

Власти призвали жителей Аляски эвакуироваться из-за угрозы цунами

Власти призвали жителей Аляски эвакуироваться из-за угрозы цунамиПосле мощного землетрясения у южного побережья Аляски на море возникли десятиметровые волны Подробнее

Отношение россиян к представителям разных конфессий оказалось терпимым

Фигуристов Столбову и Букина не допустили к Играм-2018

Фигуристов Столбову и Букина не допустили к Играм-2018Сообщается, что МОК отстранил этих спортсменов, включенных в олимпийскую команду, без объяснения причин Подробнее

Путин рассказал о реформировании судебной системы РФ

Никифоров предупредил о миллиардных потерях Microsoft из-за ограничения продаж в РФ

После мощного землетрясения у Аляски на море зафиксированы десятиметровые волны

Ранее была объявлена угроза цунами на западном побережье США и Канады Подробнее

Совет ЕС исключил восемь стран из черного списка налоговых убежищ

Российские конструкторы вернулись к разработке легкой многоразовой ракеты

Мосгорсуд подтвердил законность ареста обвиняемого в шпионаже норвежца Берга

Генштаб заявил об усилении Вооруженных сил России в условиях давления Запада

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru