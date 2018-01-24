"Газпром" сдвинул срок поставки труб для подвода к Nord Stream 2 на 1,5 года

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сроки отгрузки труб большого диаметра "Газпрому" в рамках проекта "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС "Славянская" перенесены на полтора года - газовая монополия не смогла своевременно обеспечить фронт разгрузки.

Согласно данным портала госзакупок, конкурс на поставку 501,6 тыс. тонн ТБД на общую сумму 56,8 млрд рублей был проведен в апреле-мае 2016 года. Согласно условиям контракта, поставки трубной продукции компании должны были осуществить до конца июня 2017 года. Однако позднее срок окончания поставок был перенесен на полтора года - до 31 декабря 2018 года.

Как свидетельствуют официальные данные "Газпрома", хотя формально сроком начала реализации проекта Грязовец-Славянская и называется 2017 год, первые масштабные инвестиции по нему начались только в 2018 году (первые 99 млрд рублей предполагается освоить в этом году).

"По всему этому объёму поставки у всех поставщиков (ТМК, ЧТПЗ, ОМК) начались в конце 2017 из-за переноса сроков. Поставки идут и будут продолжаться, видимо, весь этот год", - сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с условиями поставок "Газпрому".

По словам другого собеседника агентства, "Газпром" не обеспечил фронт разгрузки для трубников".

В декабре газеты писали, что "Газпром" расторг часть контрактов на поставку труб для газопровода "Грязовец-Славянская", который должен обеспечить подачу газа в морскую магистраль Nord Stream 2.

Однако на прошлой неделе основной акционер и председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский заявил "Интерфаксу", что компания продолжает поставки труб "Газпрому" в рамках данного контракта.

"Там нормальные рыночные вопросы согласования условий поставок. Они частично решены, частично решаются. Есть процедура тендеров, есть процедура формульного ценообразования, - сказал Пумпянский, отвечая на вопрос о расторжении "Газпромом" части контрактов на поставку ТБД для газопровода "Грязовец-Славянская". - Рабочий процесс. Все работает. Поставки идут".

"Некорректно говорить, что соглашения на поставку 501,6 тыс. тонн труб большого диаметра для проекта "Развитие единой системы газоснабжения Северо-Западного региона, участок Грязовец - компрессорная станция "Славянская" с трубными компаниями расторгнуты, - сказал "Интерфаксу" источник в трубной отрасли. - ООО "Газпром комплектация" направило в адрес трубных компаний письмо об утрате интереса в их исполнении. Но действующим законодательством РФ не предусмотрено расторжение в связи с утратой интереса".

Как сообщалось, стоимость проекта "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС "Славянская" составит 478,921 млрд рублей (в ценах на начало 2015 года).