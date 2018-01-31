Nord Stream 2 получила разрешение на строительство в водах Германии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Nord Stream 2 AG в среду получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода "Северный поток 2" в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

Как говорится в сообщении проектной компании, Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности.

В начале ноября 2017 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на работы в районе континентального шельфа Германии (аналог исключительной экономической зоны, или ИЭЗ). Это необходимое предварительное условие для выдачи разрешения Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии в германской ИЭЗ, которое планируется получить в первом квартале 2018 года.

Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода - России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 выполнила все требования и ожидает получить разрешения в срок до начала строительства в 2018 году.