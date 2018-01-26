Финдиректор "Магнита" не исключил отказа от выплаты дивидендов в 2018 году

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" может отказаться от выплаты дивидендов в 2018 году, сказал финансовый директор компании Хачатур Помбухчан в ходе телефонной конференции.

"Я думаю, что в 2018 году компания платить дивиденды не будет. Но во втором полугодии 2018 года мы соберемся, подумаем о том, чтобы в 2019 году вернуться к практике дивидендов", - сообщил он.

В последнее десятилетие "Магнит" регулярно делился прибылью с акционерами, не прекращая выплаты и в кризисные годы.

Дивиденды ритейлера по итогам 2016 года составили 26,3 млрд рублей (включая промежуточные выплаты). За первое полугодие 2017 года "Магнит" выплатил 10,9 млрд рублей.

По итогам 2017 года "Магнит" сократил чистую прибыль по МСФО на 34,7%, до 35,53 млрд рублей. Выручка ритейлера выросла на 6,4%, до 1,14 трлн рублей.

Помбухчан также подчеркнул, что "Магнит" не планирует ни крупных сделок по слияниям и поглощениям (M&A), ни драматического роста капзатрат в 2019 году.

От приобретения небольших сетей компания не отказывается: в прошлом году "Магнит" приобрел 120-130 магазинов. Речь идет о небольших сетях в пять-шесть объектов, уточнил заместитель гендиректора "Магнита" по продажам и HR Илья Саттаров.

В пятницу 26 января ритейлер объявил о плане направить 55 млрд рублей на финансирование CAPEX в 2018 году. Драматического роста капзатрат в 2019 году не будет, сказал Помбухчан.

"Рынок достаточно жесткий, конкуренция высокая, поэтому мы будем в своих инвестициях достаточно консервативны",- отметил он.

При этом "Магнит" продолжит развивать собственное производство, но оставаясь "в безопасной зоне" по соотношению чистого долга к EBITDA, сказал CFO "Магнита".