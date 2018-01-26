Акции "Магнита" обновили минимум за пять лет на новостях о дивидендах

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Акции "Магнита", падавшие с утра после публикации слабого финотчета компании по МСФО за четвертый квартал, к вечеру ускорили падение на новостях о намерении компании не выплачивать дивиденды в текущем году; потери бумаг превысили 10% - цены откатились к уровням пятилетней давности (с января 2013 года).

На "Московской бирже" к 18:18 акции "Магнита" подешевели до 5550 рублей (-10,1%) при объеме торгов 8,491 млрд рублей.

"Магнит" в четвертом квартале 2017 года сократил чистую прибыль по МСФО на 41,7% по сравнению с показателем за четвертый квартал 2016 года, до 7,859 млрд рублей. Результат компании оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (10,356 млрд рублей).

Финансовый директор "Магнита" Хачатур Помбухчан в ходе телефонной конференции в пятницу сообщил, что ритейлер может отказаться от выплаты дивидендов в 2018 году. "Я думаю, что в 2018 году компания платить дивиденды не будет. Но во втором полугодии 2018 года мы соберемся, подумаем о том, чтобы в 2019 году вернуться к практике дивидендов", - сообщил он.