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Иран обошел Катар по добыче газа на крупнейшем в мире месторождении

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Иран начал добывать больше газа, чем Катар на совместном гигантском газовом месторождении Северное/Южный Парс в Персидском заливе, сообщает арабская служба телеканала Sky News со ссылкой на иранские источники.

Телеканал сообщает, в частности, что в январе уровень добычи топлива на месторождении со стороны Ирана, как ожидается, составит 553 млн куб. м в сутки. Это означает, что доля Катара в общем объеме добытого на месторождении газа станет меньше половины, хотя его квота составляет 2/3.

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Наблюдатели, отмечает Sky News, задаются вопросом: "Не является ли перераспределение долей результатом сделки между Ираном и Катаром?"

Ранее различные международные специализированные институты предполагали, что Иран превзойдет Катар по добыче газа на месторождении Южный Парс в 2020 году, однако это произошло двумя годами ранее.

Месторождение Северное/Южный Парс - крупнейшее в мире сверх гигантское нефтегазовое месторождение в центральной части Персидского залива с запасами в 14,2 трлн куб. м. Месторождение Северное - это южная его часть, которая расположена в территориальных водах Катара. Южный Парс - это северная (иранская) часть.

После открытия месторождения в 1971 году Катар заявлял, что его границы совпадают с границами катарских территориальных вод, однако позже Иран объявил, что 1/3 запасов месторождения находится на его территории, что было принято международным сообществом.

Sky News отмечает, что Тегеран и Доха в последнее время имеют тесные политические и торгово-экономические связи. Это вызвало раздражение у некоторых арабских государств Ближнего Востока во главе с Саудовской Аравией, которые наложили санкции на Катар и выдвинули среди прочих условий требование разорвать отношения с Ираном.

Теги: Иран, Катар
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