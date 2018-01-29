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Экономика

Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за нефтью

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за нефтью и в ожидании новостей по антироссийским санкциям США, индекс МосБиржи просел в район 2280 пунктов; лидерами отката остались акции "Магнита" после публикации на прошлой неделе слабого отчета за IV квартал по МСФО.

К 18:50по московскому времени индекс МосБиржи составил 2284,27 пункта (-0,48%), индекс РТС - 1275,57 пункта (-0,87%), динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже разнополярная в пределах 2,8% на фоне ослабления рубля.

Доллар вырос до 56,385 руб./$1 (+0,11 рубля).

Акции "Магнита" упали до 5155 рублей (-6,9%) - нового минимума с января 2013 года, объем торгов - 7,414 млрд рублей. В прошлую пятницу бумаги "Магнита" обвалились на 10,2% на фоне слабого отчета ритейлера за IV квартал 2017 года по МСФО (чистая прибыль сократилась на 41,7% в годовом выражении, до 7,859 млрд рублей) и известий о планах компании отказаться от выплаты дивидендов в текущем году, о чем заявил финансовый директор "Магнита" Хачатур Помбухчан в ходе телефонной конференции.

Также просели в понедельник бумаги "Мечела" (-2,7%), "РусГидро" (-1,8%), "Газпрома" (-1,7%), "Северстали" (-1,7%), "Роснефти" (-1,6%), АК "АЛРОСА" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Мобильных телесистем" (-1%), ВТБ (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Татнефти" (-0,2%).

Вместе с тем выросли акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+2,8%), "Аэрофлота" (+2,5%), ПАО "Полюс" (+2,2%), "Мосбиржи" (+2,1%), АФК "Система" (+1,6%), Сбербанка (+1,4%, "префы" подорожали на 0,9%), "ФСК ЕЭС" (+1,3%), "Норникеля" (+1%), "Газпром нефти" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+1%), "Россетей" (+0,9%).

Нефть эталонных марок активно дешевеет в ходе торгов в понедельник на опасениях роста добычи в США и укреплении доллара. Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 по московскому времени снизилась на 1,38% - до $69,55 баррель. Нефть WTI с поставкой в марте на торгах Нью-йоркской товарной биржи к указанному времени подешевела на 1,22% - до $65,33 за баррель. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал, что число действующих нефтедобывающих установок в США выросло на 12 единиц за неделю, завершившуюся 19 января. Теперь число установок составляет рекордные с августа 759 единиц.

Тем временем доллар укрепляется к большинству мировых валют, что снижает привлекательность номинированных в долларах активов, включая сырье и нефть в частности. В ходе вечерних торгов в понедельник доллар вырос на 0,6% к евро и на 0,4% к иене.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, торги на рынке акций в начале недели прошли спокойно, но без особого оптимизма. Сбербанк вновь пытался расти, но без новостных поводов, аутсайдерами остались акции "Магнита", которые продолжили отыгрывать слабый квартальный отчет и заявление менеджмента об отказе от дивидендов. Между тем с 1 февраля на "Московской бирже" начнут котироваться GDR компании X5 Retail Group, которая показывает лучшую динамику финансовых показателей в российском розничном секторе.

"ФСК ЕЭС" испытала на своем подмосковном полигоне высокотемпературную сверхпроводящую кабельную линию постоянного тока, которая является первой в России и крупнейшей в мире. "Энел России" сообщила о снижении реализации электроэнергии в 2017 году на 3%. Нефтегазовый сектор преимущественно торговался в минусе на фоне дешевеющей нефти, которая упала ниже $70 за баррель Brent. Металлурги также преимущественно демонстрировали негативную динамику на ожиданиях сезонного снижения спроса на сталь в Азии в связи с китайским Новым годом.

В целом негативные настроения на российском рынке сохраняются, что связано с возможными новыми ограничениями со стороны США. Посол США в РФ уже призвал не драматизировать "кремлевский доклад", но все же большинство на рынке проявляет осторожность. Вероятно, что в ближайшие дни индекс МосБиржи протестирует зону 2250-2270 пунктов, считает А.Кочетков.

В свою очередь аналитик компании "Велес Брокер" Елена Кожухова отмечает, что "индексы МосБиржи и РТС к концу торгов понедельника остались на отрицательной территории. Рубль немного ослаб против доллара на фоне роста американской валюты на мировых рынках. Торги на фондовых биржах США в понедельник начались снижением основных индексов в рамках коррекции после пятничного уверенного повышения. Опубликованные до начала торгов данные показали замедление темпов роста личных расходов в США в декабре с 0,8% до 0,4% (как и ожидалось) и ускорение темпов роста личных доходов с 0,3%, до 0,4% (ожидалось +0,3%)".

"В Европе под вечер можно было наблюдать нейтральные настроения. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру прибавил менее 0,1% после разнонаправленной динамики в течение дня. Интересной макроэкономической статистики в начале недели опубликовано не было, так же как и квартальных отчетностей, в связи с чем инвесторы заняли выжидательную позицию. Уже во вторник выйдут предварительные данные по ВВП еврозоны за IV квартал. Нефтяные котировки под вечер ускорили падение и теряли более 1% на фоне укрепления доллара и пятничных данных об увеличении числа нефтяных буровых установок в США", - говорит Е.Кожухова.

По словам аналитика компании "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, динамика на рынке акций на неделе в значительной степени будет определяться ожиданиями публикации отчетов Госдепа и Минфина США в отношении возможности расширения санкций против России: позитивный исход вызовет вздох облегчения, "токсичный" сценарий - снижение. Сохраняется энтузиазм после Всемирного экономического форума в Давосе, на котором лидеры многих стран выступили с позитивным взглядом на состояние и перспективы мировой экономики. На этом фоне сильные макроданные из Китая, США и Европы на этой неделе могут стать дополнительным стимулом для продолжения роста. Также состоится заседание ФРС: повышения ставки не планируется, а тон комментариев, как ожидается, будет позитивным, что вряд ли окажет большое влияние на рынки.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, отчетность "Магнита" разочаровала инвесторов и спровоцировала падение котировок акций ритейлера, в то время как спрос сместился в бумаги X5 Retail Group, который является основным конкурентом "Магнита". Негативным фактором для рынка в целом выступают опасения, связанные с ожидающимися в понедельник санкционными публикациями в США. Скорее всего, эти документы будут представлены ближе к концу рабочего дня по московскому времени.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" в понедельник составил 43,934 млрд рублей (из них 12,26 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 7,414 млрд рублей - на бумаги "Магнита").

Теги: рынок акций, Магнит
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