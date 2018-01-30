"Газпром" заявил о желании Европы получать российский газ по новым коридорам после 2019 года

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Покупатели российского газа в Европе после 2019 года (когда истекает действующий долгосрочный транзитный контракт "Газпрома" с "Нафтогазом Украины") хотят получать его по новым коридорам, а не через Украину, заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев на Европейской газовой конференции в Вене.

Комментируя варианты продолжения "Турецкого потока" на юге Европы, он сказал: "Мы все еще рассматриваем разные опции, как привести газ из "Турецкого потока" в Европу. Один из вариантов - привести его к Баумгартену".

Спрос на газ в Европе будет поддерживать объем экспорта российского газа на уровне 190 миллиардов кубических метров, заявил Медведев. "Газпром" в 2017 году экспортировал в дальнее зарубежье рекордные 193,9 миллиардов кубических метров газа. Однако 2018 год начался с более скромной динамики. Экспорт в январе снижается примерно на 10%, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных "Газпрома" и европейских транзитных операторов.

Медведев сказал, что из-за теплого января сейчас объемы экспорта немного ниже, чем в прошлом году, примерно на 3%, но все еще на 8% выше, чем в 2015 году "Мы верим, что фактор спроса будет поддерживать уровень экспорта в объеме около 190 миллиардов кубических метров, на что, очевидно, влияет погодный фактор. Также важен фактор ПХГ", - сказал он.

Около 10% экспорта российского газа в Европу должно быть поддержано мощностью ПХГ в собственности или в аренде, заявил Медведев. "Европа рассматривает фактор ПХГ как фактор энергобезопасности, и мы также рассматриваем нашу систему ПХГ, которая достигла порядка 5 миллиардов кубических метров. Если добавить еще 5 миллиардов кубических метров от Wingas, это уже 10 миллиардов кубических метров, и мы полагаем, что около 10% нашего экспорта должно быть поддержано мощностью ПХГ, которые либо находятся в собственности или в аренде", - сказал он.

С трибуны конференции Медведев призвал активнее лоббировать преимущества природного газа и российского газа. "Говоря спортивной терминологией, время переключиться от защиты к нападению. Разные организации говорят о том, как использовать газ для снижения выбросов. Но в публичной сфере мы сталкиваемся с усилиями по дискредитации газа и особенно российского газа. Нужно не быть скромными и объяснять людям о пользе газа. Время тратить деньги и доносить наше видение до каждого, кто готов услышать. Не находить решение, а доносить наше видение!", - сказал он.