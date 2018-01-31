Депутаты предложили продлить добровольное декларирование в рамках новой "амнистии капитала"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Добровольное декларирование в рамках нового этапа "амнистии капитала" может продлиться с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Такие сроки предусмотрены в законопроекте о продлении амнистии 2016 года, внесенном во вторник в Госдуму.

Авторы законопроекта - депутаты Андрей Макаров, Анатолий Аксаков, Павел Крашенинников и Алексей Диденко.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов называл чуть более короткие сроки планируемого проведения амнистии, анонсированной президентом Владимиром Путиным на встрече с бизнесом в конце декабря - с марта по декабрь 2018 г.