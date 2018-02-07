Экономика

Госдума РФ приняла в I чтении пакет законопроектов об амнистии капиталов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении пакет законопроектов о проведении в России с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года налоговой амнистии.

Три законопроекта о продлении налоговой амнистии капиталов были внесены в Госдуму в конце января депутатами Андреем Макаровым ("Единая Россия"), Анатолием Аксаковым ("Справедливая Россия"), Павлом Крашенинниковым ("Единая Россия") и Алексеем Диденко (ЛДПР).

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Согласно основному законопроекту, предлагается в полном объеме сохранить объем гарантий для декларантов, воспользовавшихся предоставленной возможностью декларирования в ходе первого этапа (с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года). Декларантам также предлагается подвести под амнистию счета в зарубежных банках, закрытые на дату представления декларации, при условии, что такие закрытые счета были открыты до 1 января 2018 года. Граждане, представившие декларацию в ходе первого этапа амнистии капитала, могут повторно представить декларацию в ходе второго этапа. Специальная декларация может быть представлена в любой налоговый орган или центральный аппарат ФНС России по выбору декларанта.

Одновременно с данным законопроектом группа депутатов предлагает внести поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) и доходов иностранных организаций.

Согласно действующему законодательству, принятому в 2014 году, предусматривался переходный период, в рамках которого в случае ликвидации КИК в срок до 31 декабря 2017 года ее собственник в России освобождался от обложения налогом на доходы физических лиц по ставке 13% в отношении имущества, получаемого от ликвидируемой контролируемой иностранной компании. При этом такое освобождение касалось любых получаемых при ликвидации активов контролируемой иностранной компании в виде имущества и имущественных прав, за исключением денежных средств.

Также в случае выкупа активов контролирующим лицом у своей контролируемой иностранной компании и ее последующей ликвидации доходы от ликвидации такой контролируемой компании не подлежали обложению в России налогом на прибыль КИК. Помимо этого, ликвидируемые до конца 2017 года контролируемые иностранные компании не признавались налоговыми резидентами даже при наличии признаков фактического управления такими компаниями из России.

Проектом внесенного депутатами закона предлагается продлить предельные сроки ликвидации КИК на период до 1 марта 2019 года. Также законопроектом предлагается освободить любые доходы в денежной и натуральной форме, которое получает физическое лицо при ликвидации контролируемой иностранной компании, если ее закрыли до 1 марта 2019 года. Ранее под амнистию подпадало только имущество, но не денежные средства.

Третий законопроект предполагает внесение корреспондирующих поправок в Уголовный кодекс РФ.

Теги: Госдума
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