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Вторая амнистия капитала в РФ пройдет с марта по декабрь 2018 г.

Она распространится и на закрытые к весне счета в зарубежных банках, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов

Вторая амнистия капитала в РФ пройдет с марта по декабрь 2018 г.
Фото: YAY/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Амнистия капитала в 2018 году будет проведена с марта по декабрь, под нее подпадут не только открытые, но и закрытые к 1 марта счета в зарубежных банках; Минфин ждет, что результаты возврата капитала будут более значительные, чем в 2016 году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.

"У нас амнистия была в 2016 году, согласен на 100%, что это вопрос доверия. Сработала она или нет? У нас около 7,2 тысяч деклараций было собрано в период той амнистии. Конечно, мы можем рассчитывать на большее. Вопрос доверия - а вдруг информация о наших зарегистрированных компаниях, счетах попадет в СМИ, нас начнет кошмарить правоохранительная система. Этого не произошло. И сейчас второй этап амнистии, которая была объявлена президентом, как раз и говорит о том, что предприниматели - пожалуйста: у нас уже есть опыт, есть положительные результаты, есть проблемы с нашим бизнесом за рубежом, переводите деньги сюда, декларируйте то, что у вас там зарегистрировано, работайте в России. Это основная наша задача", - сказал он.

"Амнистия будет проводиться в текущем году в соответствии с решением президента - с марта по декабрь 2018 года. Будем предлагать практически те же условия для амнистии. Единственное, что добавляется, мы договорились, что не только открытые, но и закрытые не ранее 1 марта счета в зарубежных банках также будут подпадать под действие амнистии. Минфин наделяется правом давать разъяснения", - отметил также Силуанов.

Кроме того, по словам министра, до конца текущего года будет продолжена практика освобождения от НДФЛ доходов, которые будут получены в результате закрытия компаний за рубежом.

"Все условия для декларирования, возврата капиталов в нашу страну есть, и мы надеемся, что эти ресурсы вернутся в экономику России и будут здесь работать", - заключил глава Минфина.

Теги: Минфин
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