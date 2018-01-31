Миллер назвал ключевым разрешение на прокладку Nord Stream 2 в территориальных водах ФРГ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Решение германского регулятора разрешить строительство газопровода "Северный поток 2" открывает возможность практической реализации проекта у берегов федеративной республики, заявил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Это ключевое решение, которое уже сейчас открывает возможность начать строительство самого важного участка нового морского газопровода "Северный поток 2" в территориальных водах Германии и берегового приемного терминала в Грайфсвальде", - сказал он.

Как сообщалось, в среду Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода "Северный поток 2" в территориальных водах Германии (55 км) и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. В начале ноября 2017 года ведомство выдало разрешение на работы в районе континентального шельфа Германии (аналог исключительной экономической зоны, или ИЭЗ).