ФАС пригрозила операторам наказанием в случае проблем с отменой роуминга

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ займется выяснением причин, по которым операторы связи не отменили внутрисетевой роуминг, заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

Он отметил, что пока не все операторы "двигаются в нужном направлении".

"Сейчас будем заниматься выяснением - кто, почему, как", - сказал глава ФАС.

Как сообщалось, ФАС отправила предупреждения в адрес операторов связи об устранении экономически и технологически не обоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы "домашнего" региона. Служба предписывала устранить внутрисетевой роуминг до 15 декабря 2017 года, позже продлила срок его отмены до 31 января 2018 года.

"Если кто-то будет выпадать из этого (графика - ИФ), будем разбираться. Это вызывает большое сожаление. Зря, зря, зря", - сказал Артемьев. Он добавил, что, как ему сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, с отменой роуминга возникли "какие-то очередные трудности", и необходимо понять, насколько фатальный характер они носят.

Тех, кто будет мешать процессу отмены, Артемьев предупредил, что служба будет использовать "весь арсенал".