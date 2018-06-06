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Экономика

Отправную КС "Северного потока 2" построит СГМ Ротенберга за 19 млрд рублей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" заключил основной контракт на строительство отправной компрессорной станции российско-германского газопровода "Северный поток 2" - "Славянская".

Как следует из материалов "Газпрома", подряд на 19,167 млрд рублей поручено исполнить ООО "Стройгазмонтаж" (СГМ) Аркадия Ротенберга в срок до конца 2022 года (включает трехлетний гарантийный период).

Ранее этот контракт на условиях закупки у единственного поставщика охватывал выполнение первоочередных строительно-монтажных работ на КС в срок до апреля 2018 года и был рассчитан на 826 млн рублей, но позднее - обновлен за счет дополнительных соглашений. В понедельник 4 июня в контракт с СГМ были внесены соответствующие изменения, сообщил "Газпром".

Аналогичным образом был расширен контракт с ООО "Стройгазконсалтинг" (СГК) на строительство КС "Пикалевская" в составе той же стройки "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская". Первоначально он был на 431 млн рублей, а затем был расширен до 5,4 млрд рублей.

Генеральным подрядчиком строительства 538 км линейной части сухопутного подвода к "Северному потоку 2" - магистрали Грязовец - КС Славянская является АО "Стройтранснефтегаз" (СТНГ, совладелец Геннадий Тимченко).

Строительством морской части Nord Stream 2 займется швейцарская Allseas.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Участники консорциума - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.

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Теги: Газпром, Стройгазмонтаж, Северный поток 2, Nord Stream
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