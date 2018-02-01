Qualcomm расширила сотрудничество с Samsung

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель микрочипов Qualcomm расширил сотрудничество с одним из крупнейшим клиентов - Samsung Electronics, заключив соглашение на несколько лет о поставке чипов для различных сфер применения, включая мобильные устройства, пишет The Wall Street Journal.

В рамках соглашения Samsung не будет поддерживать иски регуляторов к Qualcomm в Южной Корее и других регионах, что может упрочить позицию американской компании на апелляции судебных решений о штрафах за последние несколько лет.

Выручка Qualcomm в I квартале 2018 фингода превзошла ожидания рынка, однако компания зафиксировала огромный убыток из-за списания $6 млрд в связи с налоговой реформой в США и $1,2 млрд из-за штрафа Еврокомиссии.

Как говорится в сообщении Qualcomm, чистый убыток за три месяца, завершившихся 24 декабря, составил $5,95 млрд, или $4,03 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $682 млн, или $0,46 на акцию, за аналогичный период 2016 года.

Скорректированная прибыль повысилась до 98 центов на акцию, консенсус-прогноз - 91 цент на акцию.

Выручка в I финквартале увеличилась на 1,2%, до $6,07 млрд, при ожидавшихся рынком в среднем $5,93 млрд.

В текущем квартале Qualcomm ожидает выручку от $4,8 млрд до $5,6 млрд и скорректированную прибыль 65-75 центов на акцию.

В январе текущего года Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 997 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства. В октябре прошлого года власти Тайваня затребовали с американской компании рекордные для острова $773 млн за противозаконное ограничение доступа конкурентов к своим технологиям. В декабре 2016 года в связи с аналогичными обвинениями антимонопольное ведомство Южной Кореи наложило на Qualcomm штраф в размере 1,03 трлн вон ($853 млн) - рекорд для страны.

Деятельность Qualcomm также привлекла внимание регуляторов в Китае, Японии, США и других странах.