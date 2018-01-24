Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 1 млрд евро

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия, главный антимонопольный регулятор ЕС, оштрафовала американского производителя чипов Qualcomm Inc на 997 млн евро за ограничение конкуренции на рынке.

ЕК обвинила компанию в выплате миллиардов долларов основному клиенту, Apple Inc., за то, чтобы компания не закупала микрочипы для своих устройств у конкурентов.

По словам члена Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, "такая ситуация означала, что ни одна другая компания не могла конкурировать с Qualcomm на этом рынке, какой бы хорошей ни была ее продукция".

Штраф стал очередной проблемой для Qualcomm, которая пытается сопротивляться попытке поглощения со стороны конкурента Broadcom и активно судится с Apple по вопросу об оплате лицензий за пользование патентами.

Согласно оценкам исследовательской компании Macquarie Capital, в 2016 году Qualcomm продала Apple микрочипы для беспроводной связи на сумму около $3,2 млрд, что составляет примерно 20% всех продаж микрочипов компании. При этом платежи Apple по патентам в пользу Qualcomm составили в минувшем году порядка $2,6 млрд.

Вместе с тем эксперты отмечают, что микрочипы Qualcomm в определенных аспектах превосходят продукцию конкурентов. В частности, компания поставила чип для мобильных устройств, способный обрабатывать 1 гигабайт данных в секунду, при этом Intel и MediaTek пока не продемонстрировали такие скорости в своих продуктах.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что Apple разрабатывает новые модели iPhone и iPad, которые выйдут в 2018 году, без использования деталей производства американского чипмейкера Qualcomm.

Две компании ведут ожесточенный судебный спор: Apple обвиняет Qualcomm в монополизации рынка и завышении сумм лицензионных платежей за использование разработанных ею технологий, лежащих в основе современных систем связи. Как следствие, Apple отказалась платить лицензионные сборы, на что Qualcomm выдвинула претензию к Apple в связи с нарушением патентных прав.

По словам источников, из-за судебного разбирательства Qualcomm отказалась предоставить Apple программное обеспечение, необходимое для тестирования ее микрочипов для беспроводной связи в прототипах iPhone и iPad. После этого Apple решила перейти на чипы Intel и, возможно, MediaTek.