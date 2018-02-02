Суд ввел процедуру реструктуризации долга в отношении экс-главы Татфондбанка

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Татарстана в пятницу признал обоснованным требование Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о банкротстве экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании суда.

Суд ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долга.

Исковое заявление было подано АСВ 1 августа. Сумма исковых требований составляла 16,8 млн рублей.

Банк России отозвал лицензию у входившего в топ-50 российских банков Татфондбанка 3 марта 2017 года. В апреле кредитная организация была признана судом банкротом. "Дыра" в капитале Татфондбанка оценивалась в 118 млрд рублей.

ЦБ отмечал, что проблемы Татфондбанка были связаны с кэптивной бизнес-моделью банка, ориентированной на кредитование конечных собственников: порядка 65% кредитного портфеля банка составляли кредиты, связанные с бизнесом собственника, при этом основная часть заемщиков находилась в состоянии банкротства.

По делу потерпевшего крах Татфондбанка расследуется уголовное дело. Ущерб от действий Мусина, который является одним из бенефициаров банка, по данным следствия, превышает 50 млрд рублей.