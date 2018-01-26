Экс-глава Татфондбанка Мусин признался в инкриминируемых преступлениях

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Экс-руководителю Татфондбанка Роберту Мусину, ставшего фигурантом уголовного дела после краха банка, предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступлений, он признал свою вину.

"По четырем эпизодам преступной деятельности предъявлено обвинение, вина признана в полном объёме Мусиным", - сообщил в Приволжском районном суде представитель следствия, оглашая ходатайство о смягчении меры пресечения для обвиняемого.

По словам представителя следствия, Мусин дал признательные показания по преступлениям, которыми нанесен ущерб Татфондбанку, а также ЦБ РФ на общую сумму 24,6 млрд рублей.

Срок предварительного расследования по данному делу продлен до 16 мая 2018 года.

В марте 2017 года было возбуждено несколько уголовных дел в отношении председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина: дела по стать "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

3 марта он был арестован.

Ущерб от действий Мусина, по данным следствия, превысил 50 млрд рублей.

Банк России 3 марта 2017 года отозвал лицензию у Татфондбанка, 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом.

Ранее сообщалось, что в связи с жалобами на ухудшение самочувствия, находящийся под арестом бывший руководитель Татфондбанка был помещен на обследование в больницу для осужденных. 26 января 2018 года стало известно, что Роберта Мусина выписали из больницы для осужденных и вернули в следственный изолятор.