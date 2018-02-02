Задорнов заявил об экономии на санации при объединении "Открытия" и Бинбанка

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Объединение "Открытия" и Бинбанка потребует меньше средств на санацию, объединенный банк быстрее выйдет на рентабельность и, соответственно, - на рынок, передал через пресс-службу глава "Открытия" Михаил Задорнов.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила в пятницу журналистам, что принято решение об объединении санируемых "Открытия" и Бинбанка.

"Объединение нужно для синергии. У вновь созданного банка будут единая филиальная и банкоматная сети (950 точек продаж, мы смотрим на них целиком, часть сокращается, часть добавляется) и лучшие дистанционные каналы. Меньше средств потребуется на санацию, продажи банковских и страховых продуктов будут осуществляться сразу всей сетью. Объединенный банк быстрее выйдет на рентабельность и, соответственно, - на рынок", - указал Задорнов.

Он уточнил, что планы по докапитализации Бинбанка сохраняются. При этом Рост банк, вошедший в рамках санации в группу Бинбанка, будет докапитализирован отдельно. Задорнов сообщил, что детальная оценка плохих активов Бинбанка пока не проводилась, над этим сейчас работает его временная администрация.

"Отдельная задача - создание банка (или какой-либо иной структуры), где будут аккумулированы плохие активы и который в дальнейшем займется управлением ими и реализацией. Наша задача - создать прозрачный и понятный банк по работе с плохими и непрофильными активами с ясной перспективой их реализации", - заявил Задорнов.