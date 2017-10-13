Главные новости
В миреГлава МИД Великобритании посетит Россию в конце 2017 годаЭкономикаЦБ утвердил план своего участия в санации БинбанкаВ РоссииНикита Белых госпитализирован
Экономика

ЦБ утвердил план своего участия в санации Бинбанка

План предусматривает докапитализацию банка и выделение ему средств на поддержание ликвидности

ЦБ утвердил план своего участия в санации Бинбанка
Фото: ТАСС, Михаил Почуев

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Банк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Бинбанка, говорится в сообщении на сайте регулятора.

План предусматривает докапитализацию банка и выделение ему средств на поддержание ликвидности, "что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации". Детали плана, в том числе объем средств в капитал и на поддержание ликвидности, регулятор не раскрывает.

Накануне ЦБ озвучил оценку затрат на санацию группы Бинбанка, сумма составит около 350-370 млрд рублей.

21 сентября ЦБ объявил, что принял решение о финансовом оздоровлении Бинбанка и входящих его группу Рост банка, "Бинбанк диджитал" и Уралприватбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Тогда же представители ЦБ сообщили, что собственники Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев содействуют передаче свободных от залога активов в ряде отраслей. Периметр этих активов будет определен по итогам работы временной администрации.

Теги: ЦБ РФ, Бинбанк
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Курс биткойна в пятницу установил новый рекордКурс биткойна в пятницу установил новый рекорд
Стоимость криптовалюты в ходе торгов поднималась до $5856,1Подробнее
Х5 продаст магазины под брендом "Перекресток-Экспресс"Х5 продаст магазины под брендом "Перекресток-Экспресс"
В компании решили отказаться от этого форматаПодробнее
Курс биткойна преодолел рекордную отметку в $5100Курс биткойна преодолел рекордную отметку в $5100
Рост поддерживают сообщения о том, что правительство Китая может смягчить недавние запреты на операции с криптовалютамиПодробнее
ЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Массово банкноты будут введены в обращение после настройки оборудования в декабре 2017 годаПодробнее
ЦБР оценил затраты на санацию групп "Открытия" и Бинбанка в 800-820 млрд руб.ЦБР оценил затраты на санацию групп "Открытия" и Бинбанка в 800-820 млрд руб.
Ранее регулятор оценивал затраты на финансовое оздоровление банков в два с лишним раза нижеПодробнее
Власти Тайваня оштрафовали производителя чипов Qualcomm на рекордные $773 млнВласти Тайваня оштрафовали производителя чипов Qualcomm на рекордные $773 млн
Штраф наложен за противозаконное ограничение доступа конкурентов к своим технологиямПодробнее
ФАС проведет проверку ценообразования на новые модели iPhoneФАС проведет проверку ценообразования на новые модели iPhone
В ведомство поступили жалобыПодробнее
В России собрались ограничить сумму покупки криптовалютВ России собрались ограничить сумму покупки криптовалют
По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, соответствующее предложение "концептуально поддержано"Подробнее
Ebay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеровEbay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеров
Как сообщили в компании, потери бюджета РФ от введения НДС на ввозимые онлайн-ритейлерами товары могут составить 25-34 млрд рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Установка автодорожной арки Крымского моста6 фото
13 октября
Установка автодорожной арки Крымского моста
Фотохроника 12 октября7 фото
12 октября
Фотохроника 12 октября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГлава МИД Великобритании посетит Россию в конце 2017 годаЭкономикаЦБ утвердил план своего участия в санации БинбанкаВ РоссииНикита Белых госпитализированВ миреПарламент Грузии преодолел вето президента и утвердил новую конституциюВ РоссииРайффайзенбанк эвакуировал все офисы в России из-за звонка о бомбеСпортИсполком ФИДЕ выступил против выдвижения Илюмжинова на новый срок

Глава МИД Великобритании посетит Россию в конце 2017 года

Глава МИД Великобритании посетит Россию в конце 2017 годаЦелью поездки Бориса Джонсона станет обсуждение темы международной безопасности Подробнее

Фотохроника 13 октября

Фотохроника 13 октября7 фото

МИД РФ выразил сожаление в связи с выходом Израиля из ЮНЕСКО

Рынок акций завершил неделю ростом РТС к максимуму с февраля за счет выросшей нефти

Трамп не будет предлагать Конгрессу США восстанавливать санкции против Ирана

При этом Трамп намерен ввести санкции против членов Корпуса Стражей Исламской революции Подробнее

Теплую погоду с высоким давлением в Антарктиде обвинили в гибели экспедиции Скотта

Россельхознадзор предупредил о распространении на рынке "сыроподобных продуктов"

ЦБ утвердил план своего участия в санации Бинбанка

ЦБ утвердил план своего участия в санации БинбанкаПлан предусматривает докапитализацию банка и выделение ему средств на поддержание ликвидности Подробнее

Учительницу уволили за показ фильма "Оно" на уроке в Балашихе

Арсланов из "Газпром-РусВело" стал пятым на четвертом этапе "Тура Турции"

Тарантино впал в грусть из-за скандала вокруг продюсера Вайнштейна

Тарантино впал в грусть из-за скандала вокруг продюсера ВайнштейнаПо словам режиссера, "его сердце разбито" после откровений о Харви Вайнштейне, с которым он дружил последние 25 лет Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции