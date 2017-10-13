ЦБ утвердил план своего участия в санации Бинбанка

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Банк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Бинбанка, говорится в сообщении на сайте регулятора.

План предусматривает докапитализацию банка и выделение ему средств на поддержание ликвидности, "что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации". Детали плана, в том числе объем средств в капитал и на поддержание ликвидности, регулятор не раскрывает.

Накануне ЦБ озвучил оценку затрат на санацию группы Бинбанка, сумма составит около 350-370 млрд рублей.

21 сентября ЦБ объявил, что принял решение о финансовом оздоровлении Бинбанка и входящих его группу Рост банка, "Бинбанк диджитал" и Уралприватбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Тогда же представители ЦБ сообщили, что собственники Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев содействуют передаче свободных от залога активов в ряде отраслей. Периметр этих активов будет определен по итогам работы временной администрации.