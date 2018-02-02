Набиуллина подтвердила планы объединить Бинбанк и банк "Открытие"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Внутреннее решение об объединении санируемых с участием ЦБ РФ банков "Открытие" и Бинбанка принято, дискуссия о создании банка "плохих" долгов еще идет, заявила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Действительно, обсуждается этот вопрос. Сложно реализуемая идея, потому что плохие активы отделить от остальных активов, действительно, большой вопрос. Аргументы есть и в том, чтобы их отделить: чтобы банк сосредоточился на тех активах, которые генерируют доход, будет соответствующая бизнес-модель, он будет привлекательным для рынка, потому что будет уже показываться генерирование доходов. С другой стороны, мы изначально предполагали, когда приходит новый менеджмент в банк, что у него будет несколько KPI. Первый KPI - скорость вывода банк на рынок, прибыльность. Второй KPI - это recovery и эффективность работы с проблемными активами. Мы считаем, что это две важные задачи в санации банка, и их сложно отделить", - отметила она.

"В общем, есть плюсы и минусы, я рассказала о некоторых аргументах, решение еще окончательно не принято. Но решение о том, что "Открытие" и Бинбанк, за исключением, может быть, какой-то доли "плохих" активов, будут объединяться, такое внутреннее решение принято", - заявила Набиуллина.

Глава "Открытия" Михаил Задорнов в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил, что в первом квартале руководство банка определится с проблемными активами.

"Проблемные и непрофильные активы, которые есть на балансе "Открытия", "Траста", пенсионных фондов и "Росгосстраха" (все входят в группу "Открытие" - ИФ), мы соберем на отдельную структуру. Возможно, это будет вновь созданный фонд, возможно, "плохой банк", который можно сформировать на базе того же "Траста". Форма еще не выбрана", - сказал он тогда.