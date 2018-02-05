Национальная Медиа Группа создала СП с Sony Pictures Television

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Национальная Медиа Группа (НМГ) и Sony Pictures Television создали совместное предприятие (СП) в России.

"Национальная Медиа Группа и международная компания Sony Pictures Television объявляют о сделке по приобретению НМГ 80% компании, осуществляющей вещание пакета платных каналов Sony на территории России", - говорится в пресс-релизе НМГ, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Там сообщается, что в результате сделки на каналах Sony Turbo, Sony Sci-Fi и Sony Entertainment Channel будет продаваться реклама.

По словам гендиректора НМГ Ольги Паскиной, которые приводятся в релизе, "партнёрство с мировым игроком Sony расширит присутствие НМГ в сегменте платного ТВ, дополняя портфель уникальных брендов". "Sony Pictures является крупным мейджором, что открывает возможности для потенциального сотрудничества и в других областях", - отметила она.

ЗАО "Национальная Медиа Группа" создана в 2008 году. В настоящий момент НМГ является крупнейшим российским частным медиа-холдингом. В состав НМГ входят: "Первый канал", РЕН ТВ, "Пятый канал" и "78", газеты "Известия", "Спорт-экспресс", "Metro-Петербург", а также мультимедийный информационный центр IZ.ru.

В 2014 году холдинг вышел на рынок производства телевизионного и киноконтента за счёт приобретения доли в компании Art Pictures Vision. НМГ развивает партнёрские отношения с зарубежными корпорациями по распространению в России локального вещания международных телеканалов. В 2015 году было создано совместное предприятие НМГ и Discovery Communications "Медиа Альянс", под управлением которого находятся российские каналы Discovery Networks, Eurosport, Turner. В 2016 году НМГ заключила партнерство с Viasat World по развитию в России каналов группы.

Sony Pictures Television Networks осуществляет управление развлекательными каналами, охват которых составляет почти 2 млрд зрителей по всему миру.