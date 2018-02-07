Shell из-за санкций прекратил продажи масел в Крыму

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Англо-голландский концерн Shell вынужден был из-за санкций прекратить продажи масел на территории Крыма, однако на объемах продаж это почти не сказалось, сообщил журналистам генеральный директор "Шелл нефть" Сергей Стародубцев.

"Для нашего сегмента бизнеса влияние санкций было минимально. Практически не заметно. Мы, например, не продаем топливо в Крыму",- сказал он.

По его словам, объемы продаж масел в Крыму до его вхождения в РФ были минимальны и составляли не более 1% от общих продаж на рынке России, которые на текущий момент составляет 120 млн литров.