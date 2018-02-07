Carlsberg сократил прибыль в 3,5 раза из-за списания $800 млн на российском рынке

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Датский пивоваренный концерн Carlsberg отразил в отчетности за 2017 год списания в размере около $800 млн из-за российского бизнеса.

В связи с изменением динамики российского рынка после ограничения объема ПЭТ-тары для пива и большим фокусом на локальные и национальные бренды, списания, связанные с обесценением бренда "Балтика", составили 4,8 млрд датских крон, говорится в сообщении Carlsberg (по текущему курсу эквивалентно $796 млн).

Списания, связанные с российским бизнесом, повлияли на динамику чистой прибыли: она сократилась до 1,259 млрд крон с 4,486 млрд крон в 2016 году.

В 2017 году датский концерн снизил объем продаж в России на 14% (на российском рынке Carlsberg работает через пивоваренную компанию "Балтика"). Падение российского рынка пива, по оценке компании, составило 4-5%, оно было обусловлено ограничением производства и продаж пива в ПЭТ-упаковке более 1,5 литра.

В результате рыночная доля Carlsberg в России сократилась на 270 базисных пунктов, до 31,9% (по данным Nielsen на ноябрь). На объемы продаж компании и долю рынка существенно повлияло ограничение объемов ПЭТ. "Для адаптации к произошедшим на рынке серьезным изменениям "Балтика" скорректировала свою ценовую политику с целью роста рынка в стоимостном измерении. Некоторые конкуренты выбрали стратегию, направленную на увеличение объемов. Как следствие, цена на продукцию "Балтики" в ПЭТ-упаковке была выше средней в этом сегменте, что вызывало снижение доли рынка компании. Тем не менее, подход "Балтики" к увеличению доли рынка в стоимостном выражении привел к увеличению прибыли", - говорится в сообщении "Балтики".

Российский бизнес продемонстрировал повышение органической операционной прибыли и значительное увеличение рентабельности за счет роста выручки на литр на 7% и управления операционными расходами, сообщила компания.

Некоторые ключевые бренды компании в премиальном и среднем ценовом сегментах продемонстрировали положительную динамику в 2017 году: доля бренда Carlsberg на российском рынке выросла на 0,8 процентного пункта, Zatecky Gus - на 0,6 п.п., "Балтика 3" - на 0,3 п.п., Tuborg - на 0,1 п.п.

"В 2017 году мы достигли хороших финансовых результатов. "Балтика" - уверенный лидер российского рынка пива и прибыльная компания, которая вносит значительный экономический и социальный вклад в регионах своего присутствия, и мы намерены продолжать развиваться в этом же направлении. На наших результатах, как и на динамике всего российского рынка пива, серьезно сказался запрет ПЭТ-упаковки объемом более 1,5 литра", - отметил президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика", исполнительный вице-президент Carlsberg в Восточной Европе Яцек Пастушка, процитированный в сообщении российской компании.

Ограничение ПЭТ-тары в России повлияло на динамику общих продаж Carlsberg: в 2017 году они снизились на 2%, в том числе продажи пива - на 3%. Объем продаж пива по итогам прошлого года составил 112,4 млн гектолитров.

Выручка Carlsberg сократилась до 61,808 млрд крон с 62,614 млрд в 2016 году. Органический рост выручки составил 1%.

Carlsberg, основанная в 1847 году, является четвертым по величине производителем пива в мире. Компания является лидером российского рынка. В портфеле брендов более 500 торговых марок, в том числе Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, "Балтика", Grimbergen и сидр Somersby.

Производство и оборот (кроме розничной продажи) пива в ПЭТ-упаковке объемом более 1,5 литра в России были ограничены с 1 января 2017 года. С 1 июля действует запрет на розничные продажи пива в такой упаковке.