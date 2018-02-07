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Экономика

Европейские фондовые индексы выросли в среду после резкого падения накануне

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Западной Европы выросли по итогам торгов в среду после резкого падения накануне, которое многие инвесторы сочли чрезмерным.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 1,97%, до 380,14 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 подскочил на 1,93%, французский CAC 40 - на 1,82%, германский DAX - на 1,6%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили соответственно 1,7% и 2,86%.

Во вторник Stoxx Europe 600 упал на 2,4%, максимальными темпами с июня 2016 года, на фоне обвала глобальных фондовых рынков.

"Перспективы подъема мировой экономики остаются благоприятными, при этом резкий рост волатильности рынков акций в последние дни будет привносить элемент неопределенности и осторожности в настрой инвесторов", - цитирует MarketWatch аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона.

Поддержку европейскому рынку в среду оказало улучшение Европейской комиссией (ЕК) прогнозов роста ВВП еврозоны, а также инфляции, на 2018 и 2019 гг.

Оценка подъема ВВП на текущий год улучшена до 2,3% с ожидавшихся в ноябре 2,1%, прогноз роста экономики региона на 2019 год повышен до 2% с 1,9%.

В 2017 году, согласно оценкам ЕК, экономика еврозоны выросла на 2,4% - максимальными темпами за 10 лет.

Помимо этого, ЕК теперь ожидает роста потребительских цен в странах валютного блока в текущем году на 1,5%, а не на 1,4%, как предполагалось осенью. Согласно оценкам ЕК, инфляция в еврозоне в 2019 году по-прежнему останется ниже 2%-ного целевого показателя и составит 1,6%, что соответствует ноябрьскому прогнозу.

Экономический подъем в Великобритании, по прогнозу регулятора, в этом году будет самым слабым среди всех стран Евросоюза - 1,4%. Тем не менее, оценка была улучшена по сравнению с ноябрьскими 1,3%. В 2019 году рост британской экономики замедлится до 1,1% (в ноябре ожидалось 1%), прогнозирует ЕК.

Статданные из Германии, обнародованные в среду, указали на уменьшение объема промышленного производства в стране в декабре 2017 года на 0,6% по сравнению с ноябрем и повышение на 6,5% в годовом выражении.

Акции Rio Tinto plc подорожали по итогам торгов на 0,7%. Горнодобывающий концерн отчитался о росте прибыли почти в два раза в 2017 году, до $8,76 млрд, а также сообщил о намерении выплатить рекордные в своей истории дивиденды - $2,9 на акцию против $1,7 на акцию годом ранее.

Котировки бумаг нефтедобывающей компании Tullow Oil увеличились на 1,8% благодаря сокращению убытка в 2017 году на 68% по сравнению с предыдущим годом.

Цена бумаг пивоваренной компании Carlsberg упала на 3,6%. Компания снизила прибыль по итогам 2017 года в 3,5 раза на фоне сокращения выручки на 1,3%.

Рыночная стоимость нидерландского банка ABN Amro уменьшилась на 3,1%, несмотря на повышение прибыли в четвертом квартале на 63%, до 542 млн евро, и увеличение дивидендных выплат.

Акции Abertis SA повысились в цене на 0,6%. Испанский оператор платных автодорог отчитался о росте прибыли в октябре-декабре. Кроме того, Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению компании со стороны германской Hochtief за 18,6 млрд евро.

Цена акций французской фармкомпании Sanofi опустилась на 1,8% на фоне резкого падения квартальной прибыли - до 129 млн евро с 790 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Капитализация Raiffeisen выросла на 7,4%. Австрийская банковская группа увеличила чистую прибыль почти втрое в четвертом квартале.

Теги: рынок акций
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