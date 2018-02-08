"Турецкий поток" подорожал до $7 млрд

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Строительство газопровода "Турецкий поток", скорее всего, будет финансироваться за счет бюджета "Газпрома", а затем финансироваться за счет выпуска специальных облигаций, как это было с проектом "Северный поток 1", сообщил на встрече с инвесторами в Лондоне зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов.

"Предварительно мы говорили что стоимость проекта составит порядка $6 млрд, сейчас мы оцениваем где-то порядка $7 млрд. Мы не исключаем возможности проектного финансирования. Но, исходя из существующей реальности, скорее всего "Турецкий поток" будет финансироваться из бюджета "Газпрома" и в дальнейшем будет рефинансирован в виде выпуска проектных облигаций", - сказал он.

Датой начала строительства морской части магистрали стало 7 мая - начало укладки на мелководье Черного моря судном Audacia компании Allseas. "Газпром" с 7 мая уложил суммарно по двум ниткам газопровода "Турецкий поток" более 520 км магистрали. Как говорилось в пресс-релизе "Газпрома", в настоящее время работы ведутся уже в экономической зоне Турции.

Ожидается, что транспортировка газа по "Турецкому потоку" начнется в декабре 2019 года.

Морской газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток. Каждая нитка может обеспечивать транспортировку природного газа в объеме до 15,75 млрд куб. м (всего - 31,5 млрд куб. м). Протяженность морского участка составляет примерно 930 км. Газопровод пролегает по дну Черного моря от российского города Анапа до турецкого населенного пункта Кыйыкей. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС. Самый глубокий участок маршрута "Турецкого потока" в Черном море находится на отметке около 2200 метров.