Путин заявил о поддержке амнистии капиталов международными финансовыми организациями

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - При подготовке законопроекта об амнистии капиталов Россия консультировалась с международными финансовыми организациями, которые отнеслись к этому с пониманием, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Государственная Дума приняла в третьем чтении пакет законопроектов об амнистии капитала. По сути, мы запускаем второй этап такой амнистии сроком на один год - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года", - сказал В.Путин в пятницу на съезде РСПП.

"Не буду скрывать, многие знают, мы консультировались по этому вопросу и с международными финансовыми организациями. Они относятся к этому с пониманием и нас поддерживают в этом решении", - заявил Путин.

Президент рассчитывает, что "этот шаг навстречу российскому бизнесу придаст ему дополнительную устойчивость, создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизованно, "в белую" работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места".