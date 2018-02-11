В правительстве пообещали не повышать минимальную цену на водку в этом году

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Правительство не планирует повышать минимальную розничную цену (МРЦ) на водку в 2018 году.

"Пока мы не планируем повышать минимальную розничную цену. По этому году у нас не стоит такой задачи. В 2018 году МРЦ не будет повышена", - заявил вице-премьер Александр Хлопонин в интервью "Российской газете", размещённом на сайте издания.

В настоящее время минимальная цена на водку составляет 205 рублей за 0,5 литра.

"К сожалению, зачастую этот механизм (повышение МРЦ - ИФ) используется для недобросовестной конкуренции. Хотим вышибить производителей такого-то алкоголя - и начинается: давайте на него поднимем минимальные розничные цены и таким образом сразу отлетит эта категория производителей. Как сделать так, чтобы этого не происходило, мы прорабатываем с Минфином", - сказал он.