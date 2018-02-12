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ЦБ РФ с 12 февраля снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России с 12 февраля снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,50% годовых.

В опубликованном в минувшую пятницу заявлении регулятор обосновал свое решение устойчиво низкой годовой инфляцией, постепенным снижением инфляционных ожиданий, ослаблением краткосрочных проинфляционных рисков.

По оценке Центробанка, вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась.

Было отмечено также смещение баланса экономических и инфляционных рисков в сторону рисков для экономики.

Банк России намерен продолжать постепенно переходить от умеренно жёсткой к нейтральной денежно-кредитной политике и допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года.

Теги: Банк России
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