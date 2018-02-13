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Арбитражный суд признал банкротом "Когалымавиа"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник признал банкротом авиакомпанию "Когалымавиа", передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать ООО "Авиакомпания "Когалымавиа" несостоятельным банкротом и открыть в его отношении конкурсное производство сроком на 6 месяцев", - заявил судья.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 7 августа 2018 года.

Процедура наблюдения в отношении "Когалымавиа" была введена в апреле прошлого года, когда суд признал обоснованными требования ИФНС России №23 по Москве о банкротстве компании. Суд тогда включил требования налогового органа на 155,8 млн рублей в реестр кредиторов должника, а также утвердил временным управляющим Римму Багавиеву.

В реестр кредиторов "Когалымавиа" в настоящее время, кроме ФНС, включены долги перед Кредит Европа банком (736,6 млн рублей), ООО "ТТ-Трэвел" (774,1 млн рублей).

Ранее заседания по делу о банкротстве "Когалымавиа" неоднократно откладывались в связи с попытками перевозчика урегулировать спор во внесудебном порядке. Компания планировала справиться с финансовыми трудностями, которые начались после авиакатастрофы 31 октября 2015 года, когда ее самолет с 217 пассажирами и 7 членами экипажа на борту разбился в Египте. Российские власти квалифицировали произошедшее как теракт, причиной которого стал взрыв бомбы на борту лайнера.

ООО "Авиакомпания "Когалымавиа" основано в 1993 году. Первоначально специализировалось на авиаперевозках для нефтегазовой отрасли. В 2011 году сосредоточилось на чартерных рейсах, в 2012 году провело ребрендинг и получило название Metrojet. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", через ООО "Западная авиационно-инвестиционная компания" перевозчик принадлежит трем физлицам: турецкому туристическому магнату Багана Хамит Джанкуту, Амирбеку Гагаеву и Бувайсару Халидову.

Теги: Когалымавиа
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