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Экономика

Сбербанк задумался о продаже турецкого Denizbank из-за конкуренции и санкций

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк России задумался о продаже турецкого Denizbank из-за ужесточения конкуренции и действия санкций, сообщил журналистам президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"У нас пока нет сложившегося окончательного мнения, потому что мы только приступили к предварительной проработке этой темы в силу того, что нам становится сложно работать рынке, в силу того, что конкуренция на международных рынках достаточно большая, и на турецком рынке очень плотная конкуренция, и нам, находясь под санкциями, показывать стабильный результат очень непросто", - сказал Греф, отметив, в частности, сложности с привлечением пассивов.

По его словам, Denizbank, несмотря на все трудности, показывает хороший финансовый результат.

"Мы оцениваем очень позитивно перспективы турецкого рынка и в общем на турецком рынке нам работается очень комфортно, но нам поступили, скажем так, очень выгодные предложения, и мы вступили в переговоры", - отметил Греф.

"Дальше будет видно в зависимости от того, как будет складываться рыночная ситуация", - добавил он.

Наблюдательный совет Сбербанка во вторник не рассматривал вопрос продажи Denizbank, отметил Греф.

В январе Сбербанк сообщил, что ведет переговоры с Emirates NBD о продаже доли в уставном капитале своей турецкой "дочки" DenizBank. В 2017 году глава Сбербанка Греф говорил, что банк рассматривает возможность сокращения своего международного присутствия.

Сбербанк России находится под санкциями США и ЕС, а глава банка Греф был в феврале включен в список "кремлевского доклада" США.

Зарубежные дочерние банки Сбербанка в 2017 году заработали порядка 40 млрд рублей прибыли, добавил Греф.

Denizbank за 9 месяцев 2017 года получил 1,4 млрд турецких лир чистой прибыли (порядка $0,4 млрд), за 2016 год - также 1,4 млрд лир, тогда как в 2015 году заработал 0,9 млрд лир прибыли (около $0,3 млрд), следует из отчетности банка. Его активы на 30 сентября 2017 года выросли до 151,98 млрд турецких лир (около $42,7 млрд) с 135,6 млрд лир на 31 декабря 2016 года (порядка $38,4 млрд).

Denizbank был куплен Сбербанком в 2012 году у бельгийской группы Dexia за 2,79 млрд евро. В середине 2016 года появилась информация о продаже этой турецкой "дочки", однако Сбербанк опроверг наличие подобных планов.

Теги: Сбербанк, Турция, Denizbank
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