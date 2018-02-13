Bayer подал в суд на ФАС из-за сделки о слиянии с Monsanto

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Bayer подал в суд на Федеральную антимонопольную службу РФ из-за сделки с Monsanto, сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев.

"На нас только что подала в суд крупнейшая компания немецкая Bayer, которая сливаетcя с компанией Monsanto", - сказал Артемьев, выступая на встрече с депутатами "Единой России" в Госдуме.

"Мы требуем от них в обмен на согласие антимонопольного органа передачи значительной части технологий для нашего агропрома, потому что они имеют такой bigdata, что если их запустить в объединенном виде, у нас от сельского хозяйства мало что останется", - отметил он.

"Это наш первый суд с ними. Они подали (иск - ИФ) на той неделе и заявили, что они готовы эту сделку не совершать на территории России, вообще отсюда уйдут", - сказал глава ФАС.

В свою очередь в Bayer позже во вторник заявили, что иск к ФАС не исключает согласования условий для сделки с Monsanto.

"Bayer воспользовался своим правом обжаловать предписание и обратился в суд. Этот шаг носит процессуальный характер и не повлияет на возможность переговоров по достижению взаимовыгодного соглашения с целью оказания поддержки дальнейшему инновационному развитию российского сельского хозяйства", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

По данным картотеки арбитражных дел, иск Bayer к ФАС был зарегистрирован 8 февраля. Компания добивается признания "решений и действий (бездействий) незаконными". Третьими лицами в разбирательстве являются ЗАО "Монсанто", Monsanto International и ООО "Монсанто Рус".

Иск будет рассматриваться в Арбитражном суде Москвы. "Мы надеемся победить в этом суде, как мы победили компанию Google, Apple, другие, потому что мы находили какие-то все-таки не очень стандартные решения", - отметил Артемьев.

Согласование сделки

В ноябре 2017 года ФАС объявила, что может согласовать сделку Bayer - Monsanto в случае, если Bayer выполнит поведенческие требования, включая передачу технологий в области селекции. Срок рассмотрения ходатайства германской Bayer AG о покупке 100% акций американской Monsanto был продлен на три месяца.

Антимонопольная служба пришла к выводу, что сделка может создать существенные риски для конкуренции на российском рынке, которые необходимо исключить на этапе ее согласования. Сделка затрагивает рынки семян, средств защиты растений, в частности, неселективных гербицидов, а также цифровых предложений для сельхозпроизводителей. Поведенческие требования для согласования сделки включают передачу технологий в области селекции, необходимых для создания новых сортов и гибридов, применимых в российских агроклиматических условиях, на основании неэксклюзивной лицензии, а также доступ к базам данных в области цифрового земледелия российским компаниям.

В январе Артемьев проводил встречу с руководством Bayer, стороны высказали готовность к продолжению переговоров "по всем спорным моментам для достижения взаимоприемлемого решения", сообщала тогда ФАС.

Замглавы ФАС Андрей Цыганов также был настроен позитивно: антимонопольная служба продолжает обсуждать с Bayer детали трансфера технологий и рассчитывает, что процесс завершится в намеченные сроки. "Время у нас еще есть, эта сделка рассматривается не только в России, она рассматривается во множестве зарубежных юрисдикций, практически во всех крупных, это и США, и ЕС, и Китай, и Индия, и Бразилия. Решения в этих юрисдикциях пока не приняты. На самом деле, мне кажется, что глобальное закрытие этой сделки может произойти весной, но не в начале. Я думаю, что в те сроки, которые мы наметили, мы этот процесс завершим", - говорил он в интервью "Интерфаксу" в конце января.

Bayer и Monsanto в сентябре 2016 года подписали окончательное соглашение о слиянии. Стоимость сделки - $66 млрд ($128 за акцию Monsanto). Bayer профинансирует приобретение за счет собственных и банковских средств.