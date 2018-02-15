"Яндекс" в IV квартале увеличил выручку на 26%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Выручка "Яндекса" по US GAAP в IV квартале 2017 года составила 27,9 млрд рублей, что на 26% больше показателя за аналогичный период 2016 года, говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 39%, до 9,3 млрд рублей. Рентабельность показателя EBITDA в IV квартале составила 33,4% против 30,3% годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль выросла на 62%, до 5,2 млрд рублей.

Показатели выручки "Яндекса" превысили ожидания аналитиков, опрошенных накануне "Интерфаксом". Аналитики предполагали, что в IV квартале 2017 года выручка компании вырастет на 22%, до 27,1 млрд рублей, а скорректированный показатель EBITDA ожидался на уровне 6,7 млрд рублей. Компания также превысила прогнозов аналитиков по показателю скорректированной чистой прибыли, которая ожидалась на уровне 4,5 млрд рублей (рост на 41%).

В структуре выручки "Яндекса" по-прежнему около 95% занимают доходы от интернет-рекламы (контекстная и медийная - ИФ). По итогам квартала выручка в этом сегменте выросла на 19%, до 25,1 млрд рублей.

Доходы от сервисов "Яндекса" увеличились втрое, до 2,8 млрд рублей. Такой показатель связан с ростом доходов сервиса "Яндекс.Такси", отмечает компания.