Минфин заявил о добровольности передачи активов и капитала Промсвязьбанку в рамках ГОЗ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Передача российскими банками активов по гособоронзаказу Промсвязьбанку не будет обязательной, это планируется зафиксировать в законе, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Этот подход будет добровольным. Вопрос в том, что если банки хотят по каким-то причинам избавиться от этих активов, то они должны, соответственно, обеспечить их при передаче капиталом", - сказал Моисеев.

На базе санируемого Промсвязьбанка планируется создать специализированную кредитную организацию для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

"Законопроект написан таким образом, что если передача будет, то она должна сопровождаться передачей не только самого актива, но и капитала. В той версии законопроекта, которая сейчас есть, там добровольно", - сказал замминистра. Он пояснил, что законопроектом будут вносить поправки в законодательство о гособоронзаказе.

"Мы параллельно переводим (гособоронзаказ - ИФ) с банковского обслуживания на казначейско-банковское. И законопроект связан с тем, что с 1 января 2019 года это будет казначейско-банковское обслуживание", - отметил Моисеев.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что санируемый Промсвязьбанк, который в скором времени станет опорным банком для ОПК, может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК. При этом передача активов будет сопровождаться передачей капитала.

"Мы предусматриваем передачу этого банка от ЦБ в АСВ, а АСВ уже передаст его Росимуществу. При этом банк будет иметь нормальную достаточность капитала и не требовать какой-то дополнительной докапитализации. Но если мы в этот банк будем передавать активы других банков, связанных с предприятиями, которые попали в список SDN (так называемый черный санкционный список США - Specially Designated Nationals List, предполагающий максимально жесткие ограничения - ИФ), соответственно, банку потребуется капитал. В этой связи мы сейчас обсуждаем с банками, с ЦБ, что такая передача активов, кредитов, должна сопровождаться и передачей Промсвязьбанку и в капитал. Это ни в коем случае не повлияет на достаточность капитала тех банков, которые передают такие кредиты, потому что они передают и активы, и капитал. Промсвязьбанк получит тоже и кредиты, и капитал", - заявил Силуанов.

Мнение Сбербанка, ВТБ и "Ростеха"

Глава Сбербанка России Герман Греф заявил в свою очередь, что банк еще не обсуждал передачу кредитов ОПК и передавать капитал Промсвязьбанку не собирается.

Еще более определенно высказался предправления ВТБ Андрей Костин. "Я знаю, что ЦБ так мечтал (чтобы Промсвязьбанк вместе с кредитами получил и капитал - ИФ). Греф вчера высказался против, я тоже категорически против. Я просто вчера только об этом услышал, такие разговоры были, но я считаю - это неправильно, поэтому еще поборемся за это", - сказал Костин.

Новикомбанк, принадлежащий "Ростеху", также заявил, что не намерен отдавать бизнес в сфере ОПК Промсвязьбанку. "Речи о передаче кредитных обязательств наших компаний из Новикомбанка в Промсвязьбанк не идет", - говорится в заявлении заместителя гендиректора "Ростеха" Игоря Завьялова, которое распространила пресс-служба госкорпорации.

"Новикомбанк является 100% дочерней структурой Ростеха и на протяжении многих лет обеспечивает кредитование большинства предприятий корпорации. В условиях санкционных ограничений, введенных в отношении многих организаций Ростеха, Новикомбанк продолжает финансировать их деятельность в рамках исполнения гособоронзаказа и реализации военно-технического сотрудничества", - сказано в заявлении.

По словам Завьялова, банк в состоянии "обеспечить оптимальное обслуживание исполнения госконтрактов, в том числе в рамках ВТС".

"Разрушение сложившихся экономических и финансовых связей может привести к нарушению отлаженной работы предприятий ОПК и смежных отраслей промышленности", - заявил заместитель Сергея Чемезова.