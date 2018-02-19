Credit Suisse поднял оценку акций "Яндекса" на 28%

19 февраля 14:38

Гендиректор Qiwi: много причин, почему нам интересно быть вместе с банком "Открытие"

Сергей Солонин рассказал о причинах участия в ICO Telegram и инвестициях в "Точку" и Рокет-банк Подробнее

19 февраля 03:21

"Ъ" узнал о планах Дерипаски отойти от управления "Русалом" и En+ Group

По сведениям издания, миллиардер останется в совете директоров обеих компаний в качестве неисполнительного директора Подробнее

17 февраля 07:01

Абрамович инвестировал в Telegram

Это уже не первый инвестор Telegram из России Подробнее

16 февраля 17:00

Галицкий решил проблему "Магнита". Обобщение