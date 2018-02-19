Экономика

Credit Suisse поднял оценку акций "Яндекса" на 28%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Credit Suisse повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" с $39 до $50 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $39,23 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $42,3 за штуку.

Теги: Яндекс
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