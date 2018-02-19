Неизвестный трейдер купил биткоины на $400 млн во время обвала

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Анонимный трейдер совершил масштабную покупку биткойнов в период, когда стоимость криптовалюты достигала минимума, и теперь его состояние приближается к $1 млрд, пишет MarketWatch.

Покупка свыше 40 тыс. биткойнов прошла в несколько транзакций в период с 9 по 12 февраля. В результате баланс счета инвестора увеличился с 55 тыс. до 96 тыс. биткойнов.

С учетом того, что в ходе торгов в понедельник биткойн подорожал на 3,5%, до $11146, анонимному трейдеру принадлежит криптовалюта на сумму более $1 млрд. Еще 6 февраля курс опускался ниже $6000.

"Не знаю, кто этот крупный игрок, но многие закупились биткойнами во время последнего спада и получили хорошую выгоду на фоне прояснения ситуации с регуляторами в США и Азии", - заявил партнер-основатель компании Tetras Capital Алекс Суннаборг.