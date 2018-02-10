Кадыров сообщил о приобретении криптовалюты

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что купил долю биткоина и намерен следить за развитием криптовалюты.

"Я уже говорил, что в Чеченской республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты", - написал он в субботу в своем Telegram.

Кадыров отметил, что при покупке криптовалют нет гарантий прибыли и в этой сфере развито мошенничество. "Но все же я придерживаюсь мнения, что эта отрасль должна четко регулироваться законодательством, но не запрещаться. Главное, обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем", - сказал глава Чечни.

"В постоянно меняющемся мире технологий нужно самому совершенствоваться, чтобы разбираться в новшествах", - добавил он.

Согласно данным CoinDesk, курс биткоина составляет $8739,56.